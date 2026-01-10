Revelan que el Vaticano negoció un exilio de Nicolás Maduro para evitar la intervención en Venezuela + Seguir en









Un diplomático de la Santa Sede mantuvo un encuentro confidencial con un representante estadounidense con la intención de que el mandatario sudamericano tenga asilo en Rusia.

León XIV buscó interceder de forma previa a la intervención militar de EEUU en Venezuela.

Con el paso de los días, sale a la luz el conocimiento internacional que existía acerca de una potencial intervención militar de EEUU sobre Venezuela. En ese sentido, el Vaticano -conducido por León XIV, el primer papa estadounidense de la historia- habría querido interceder para evitar que se concrete un ataque bélico, con la propuesta de que Nicolás Maduro obtenga asilo político en Rusia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según reveló una investigación de The Washington Post, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, mantuvo una reunión confidencial con el embajador estadounidense de la Santa Sede, Brian Burch, el pasado 24 de diciembre. En ese encuentro le habría acercado la propuesta para frenar el avance militar para garantizar la estabilidad regional, en simultáneo a que reconocía la necesidad de que Maduro deje el poder por los cuestionamientos que recibió la gestión de las elecciones de julio de 2024.

La Santa Sede aseguraba que Vladimir Putin estaba dispuesto a darle asilo y protección a Maduro, aunque otras propuestas alternativas a Rusia para su exilio eran Qatar y Turquía. Había dos obstáculos que se habrían puesto sobre la mesa en la conversación: que el mandatario venezolano temía por su vida si dejaba voluntariamente la presidencia y los potenciales requerimientos rusos para acceder al asilo en torno al conflicto que sostiene con Ucrania.

La semana pasada, tras la misa dominical, León XIV pidió que “prevalezca el bien del amado pueblo venezolano sobre cualquier otra consideración” e hizo un llamamiento a “superar la violencia y emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos”.

Venezuela reinicia vínculos diplomáticos con EEUU El gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, anunció haber retomado el contacto oficialmente con la administración de EEUU con el objetivo de reconstruir "las misiones diplomáticas" entre ambos países. En ese contexto, informaron el arribo al país de una delegación estadounidense, como también el envío a América del Norte de emisarios venezolanos. Asimismo, negaron un viaje de la mandataria a Washington como indicaban versiones periodísticas.

donald trump delcy rodriguez Los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez acercan posiciones tras la ofensiva que derivó en la captura de Nicolás Maduro. El canciller venezolano, Yvan Gil, comunicó este viernes que el objetivo de la reconstrucción de las vías de contacto con el gobierno de Donald Trump apunta a abordar "en el marco del derecho internacional" las "consecuencias derivadas de la agresión" perpetrada mediante la captura del exgobernante, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. En ese sentido, denunciaron que la República Bolivariana "ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional". "Cómo es conocido, en el marco de esta agresión, se produjo el secuestro ilegal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, hecho que constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional", continuaron.