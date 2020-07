Universidad de Oxford y AstraZeneca podrían dar noticias positivas de vacuna contra el coronavirus

La vacuna se encuentra actualmente en la fase II de los ensayos a gran escala realizados en humanos para evaluar su efectividad contra la Covid-19, pero sus desarrolladores aún tienen que difundir los resultados de la fase I, en la que se mostraría si es segura y si induce o no una respuesta inmune.

Los desarrolladores de la vacuna dijeron este mes que se sienten alentados por la respuesta inmunológica que han visto en los ensayos hasta ahora y que esperan poder publicar los datos de la fase 1 a finales de julio.

Se espera que los datos sean publicados por la revista médica The Lancet. Una portavoz de la Universidad de Oxford dijo a Reuters que el equipo estaba esperando la confirmación de una revista científica de la fecha y hora de publicación de los datos, pero no dio más detalles. "No podemos confirmar cuándo se publicarán", dijo.

Peston dijo en una entrada publicada en un blog: "He oído que pronto habrá noticias positivas (quizás mañana) sobre los ensayos iniciales de la vacuna de Oxford para la COVID-19 financiada por AstraZeneca".

Se están desarrollando y probando más de 100 vacunas en todo el mundo para intentar detener la pandemia de COVID-19, que ha matado a cientos de miles de personas y ha hecho estragos en la economía mundial.

