Costa Rica ofreció asilo a María Corina Machado y Edmundo González ante amenazas de arresto en Venezuela

Además, afirmó que la prioridad de la oposición "es la protección de nuestros compañeros asilados en la Embajada de Argentina".

Agradezco la generosa hospitalidad del gobierno de Costa Rica como reacción a la brutal represión del régimen de Maduro en contra de los ciudadanos que defendemos los resultados de la elección presidencial del 28 de julio.

Nuestra prioridad es la protección de nuestros compañeros…

Nuestra prioridad es la protección de nuestros compañeros… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 30, 2024

Nicolás Maduro amenazó con la cárcel a María Corina Machado y Edmundo González

Maduro responsabilizó al opositor Edmundo González Urrutia por "la violencia criminal" que ha dejado "heridos y fallecidos" en Venezuela, luego de las elecciones del domingo en las que el mandatario fue proclamado ganador y que la oposición reclama como fraudulenta.

"Lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo señor González Urrutia y la señora (María Corina) Machado, y la justicia va a llegar", aseveró.

Más temprano, el presidente del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez, pidió la detención de González Urrutia y Machado, tras la escalada de tensión que se está viviendo en Venezuela.

En un discurso, Rodríguez aseguró que “con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se le perdona”.

“Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”, amplió el funcionario.