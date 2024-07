Venezuela en la política criolla: todo ganancia para Javier Milei; incomodidad para el PJ

El silencio del peronismo refleja dificultades en torno al posicionamiento respecto a Maduro. Milei, que no titubeó, se fortalece en el plano regional y se toma un respiro de las turbulencias locales.

Como fuera, para el peronismo, el clima de polarización que tantas veces impulsó para llevar agua a su molino le juega ahora una mala pasada. Quedó demasiado lejos el “hacerle el juego a la derecha” que se esbozaba tiempo atrás para emparentar a críticos cercanos con sus enemigos acérrimos. Es que la divisoria de aguas con Maduro como bisagra es todo ganancia en el plano doméstico para Milei, quien no titubeó en catalogarlo “dictador”. Quedó fortalecido incluso a pesar de ser un agitador del fraude casi permanente, como lo hizo en la previa de las elecciones nacionales que lo llevaron a la Presidencia. Era fraude si él no ganaba, había adelantado. Finamente, triunfó La Libertad Avanza. No obstante, en el caso Venezuela hay demasiados elementos para alzar la voz con más argumentos que la mera especulación. A la falta de actas se suma el pedido de detención a opositores, la proclamación de un ganador con un supuesto 80% escrutado, ruptura de plazos para denunciar en la Justicia incongruencias o anormalidades y un sinfín de etcéteras, incluso matemáticos respecto a cantidad de votos, porcentajes y proporcionalidades.