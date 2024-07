Elecciones en Venezuela: Lula Da Silva pidió que las autoridades muestren las actas para resolver "la disputa"

A pesar de la tensión en torno a los resultados, Lula intentó poner paños fríos a la disputa. “El Tribunal Electoral reconoció a Maduro como victorioso y la oposición aún no. Entonces, hay un proceso. Veo que la prensa brasileña lo trata como si fuera la Tercera Guerra Mundial, pero no hay nada inusual, nada que asuste . Hay unas elecciones, hay alguien que dice que ha sacado el 41%, hay otro que dice que ha sacado el 50%, van a los tribunales y lo definen los tribunales”, dijo Lula.

“Estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo. Lo que hace falta es que la gente que no está de acuerdo tenga derecho a demostrar que no está de acuerdo y que el gobierno tenga derecho a demostrar que tiene razón”, concluyó.

El domingo a la noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que el actual presidente, Nicolás Maduro, fue reelecto al ganar las elecciones con el 51% de los votos contra el 44% del principal candidato opositor, Edmundo González. En cambio, desde el frente de González y Corina Machado sostienen que el 73% de las actas a las que accedieron muestran que obtuvieron más del doble de votos que el mandatario oficialista. Hasta ahora tampoco las difundieron.

El oficialismo pidió detener a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado

El presidente del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez, pidió este martes la detención de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, tras la escalada de tensión que se está viviendo en Venezuela desde las elecciones llevadas a cabo el domingo, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, acusado de fraude.

“Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”, amplió el funcionario.