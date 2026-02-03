"Aún es de noche en Caracas", un thriller de suspenso teñido por la oscura realidad de Venezuela Por Paraná Sendrós + Seguir en









La mayor parte de la película se rodó en México, con mayoría de inmigrantes y/o exiliados venezolanos, desde Mariana Rondón, Marité Ugás, Karina Sainz Borgo y el popular Edgar Ramírez.

“Aún es de noche en Caracas” (México-Venezuela, 2025); Dir.: Mariana Rondón & Marité Ugas; Int.: Natalia Reyes, Edgar Ramírez, Sheila Monterola, Samantha Castillo, Moisés Angulo.

Caracas, Venezuela, mediados de 2017. Una mujer despide a su madre en el cementerio. Durante meses solo pudo comprar los remedios en el mercado negro, sin saber si eran falsos o estaban vencidos. De regreso, advierte que su departamento fue tomado por un comando de mujeres chavistas, “total la finada ya no lo necesita”. Calificada como enemiga del régimen, la infeliz se refugia en un departamento del mismo piso, donde ha ocurrido otra desgracia, y desde ahí vigila a las intrusas esperando recuperar algo importante apenas se descuiden. Afuera una manifestación es reprimida (ese año hubo manifestaciones y represiones desde fines de marzo hasta diciembre).

Las escenas nocturnas, todo en rojo fuego, son impresionantes. Las discusiones con un conocido en peligro son reveladoras. Y al día siguiente, ¿qué puede hacer esa joven mujer sin madre, sin casa, sin paz y sin país? Porque el país que ella conocía tampoco existe.

Así lo plantea Karina Sainz Borgo en “La hija de la española”, novela ya editada en 28 países y ahora llevada al cine por Mariana Rondón y Marité Ugas, las mismas de “Pelo malo” y otras películas dignas de elogio. Hay diferencias: “Pelo malo”, retrato de un nene morochito que se quería alisar las motas, era una historia menuda con el trasfondo de la vida cotidiana en un monobloc caraqueño y era también un amable llamado a la comprensión, la tolerancia y la paciencia. “Aún es de noche en Caracas”, que así se llama la película, es una pintura de la desazón, la angustia, la tristeza y la furia que invade a muchos venezolanos. Y es también un thriller de suspenso, porque la protagonista entabla una carrera contra el tiempo para fingirse otra persona, conseguir pasaporte falso y mandarse a mudar, eludiendo en el camino las trampas de aduaneros, fanáticas y paramilitares.

En la novela, alguien dice “Vimos los mejores años del Comandante y luego el lento ascenso de sus sucesores; conocimos las primeras versiones de los Hijos de la Revolución y los Motorizados de la Patria. Vimos cómo el país se transformaba en un esperpento”. Y la mujer concluye: “Siempre será de noche”. La película resume al máximo esas charlas amargas y ofrece otra conclusión, sin palabras, pero con un leve amanecer. Nublado, inquietante, con nuevos problemas, pero amanece.

Detalle interesante: salvo algunas tomas de corresponsales extranjeros, todo lo que vemos se rodó en México, con mayoría de inmigrantes y/o exiliados venezolanos, desde Mariana Rondón, Marité Ugás, Karina Sainz Borgo y el popular Edgar Ramírez, actor y aquí también productor, hasta los actores de reparto y los extras. Excepciones, la protagonista Natalia Reyes, colombiana, el músico argentino afincado en México Camilo Froideval y un puñado de técnicos.

