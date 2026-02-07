Nuevos documentos vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein y revelan su acceso a la Casa Blanca

Ambos tenían una relación de larga data. El empresario habría ayudado a la hija del cineasta a ingresar a la universidad.

Woody Allen era una de las tantas figuras del espectáculo que tenían contacto con Epstein.

Nuevos archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que Jeffrey Epstein organizó una visita del cineasta Woody Allen a la Casa Blanca , profundizando la conexión entre ambos. Epstein, condenado en 2008 por delitos sexuales y fallecido en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores, mantenía una red global de contactos influyentes, incluyendo políticos, ejecutivos y celebridades.

Los documentos también desencadenaron investigaciones en varios países. Polonia creó un equipo especial para analizar los vínculos de Epstein con figuras locales, mientras que Francia abrió una investigación por fraude contra el exministro Jack Lang y detectó una operación de desinformación rusa que buscaba vincular al presidente Emmanuel Macron con Epstein. En el Reino Unido , el primer ministro Keir Starmer enfrentó críticas por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson , vinculado a Epstein, aunque Starmer descartó renunciar.

Además, Noruega investiga al ex primer ministro Thorbjørn Jagland por posible corrupción agravada, tras revelarse que se hospedó en residencias de Epstein en Nueva York, París y Londres entre 2015 y 2018. Los documentos también mencionan intentos de Epstein para influir en figuras globales, incluyendo referencias a un plan para "derribar" al papa Francisco .

La onda expansiva de las revelaciones sigue afectando a personalidades en Europa y América, generando investigaciones y renuncias.

El caso Jeffrey Epstein es uno de los escándalos más impactantes de las últimas décadas, vinculado a tráfico sexual de menores, abuso de poder y una extensa red de conexiones con figuras influyentes a nivel mundial. Epstein, un financiero estadounidense, fue condenado en 2008 por prostituir a menores de edad y murió en 2019 en circunstancias controvertidas mientras esperaba un nuevo juicio por cargos similares.

El caso trascendió por la implicación de políticos, empresarios, académicos y celebridades, muchos de los cuales frecuentaban sus residencias en Nueva York, Florida, París y las Islas Vírgenes. Documentos judiciales revelados progresivamente desde 2019 —y más recientemente en 2024 y 2026— expusieron detalles sobre su red, incluyendo nombres como el príncipe Andrés de Inglaterra, el ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland, y el cineasta Woody Allen, entre otros.

Las investigaciones también han desatado repercusiones globales: desde renuncias de funcionarios hasta operaciones de desinformación, como el intento de vincular al presidente francés Emmanuel Macron con Epstein. Además, varios países, como Polonia, Francia y Noruega, abrieron pesquisas para determinar la posible complicidad de figuras locales.

El caso sigue generando debates sobre impunidad, corrupción y el uso del poder, mientras nuevas revelaciones mantienen viva la atención mediática y judicial.