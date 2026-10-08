Crisis en el estrecho de Ormuz: el tránsito de buques registró su nivel más bajo en meses + Agregar ámbito en









Solo siete embarcaciones atravesaron la estratégica vía el martes, mientras los ataques contra petroleros alcanzaron su mayor nivel desde el inicio de la guerra.

El estrecho de Ormuz es una de las principales vías marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado. Getty Images

El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en más de dos meses, luego de que los ataques contra petroleros que navegan por la estratégica vía marítima alcanzaran la semana pasada su mayor intensidad desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, según datos del sector naviero.

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El martes, solo siete buques de mercancías atravesaron el estrecho, la menor cantidad registrada desde el 23 de julio. El movimiento mostró una ligera recuperación el miércoles, cuando cruzaron diez embarcaciones, aunque permaneció lejos de los más de 20 tránsitos diarios registrados el domingo y el lunes.

La reducción también alcanzó al transporte energético. Analistas de Kpler señalaron que el volumen de crudo que atravesó el estrecho cayó un 27% frente al máximo registrado durante la semana anterior, hasta ubicarse en al menos 10,1 millones de barriles diarios.

Archivo. Solo siete buques de mercancías atravesaron el estrecho de Ormuz durante la jornada del martes. Reuters El transporte de petróleo por Ormuz sigue por debajo de los niveles previos a la guerra Según los especialistas, el volumen actual regresó a niveles similares al promedio de septiembre, pero todavía representa apenas el 74% de los registros previos al conflicto. Buena parte de la caída estuvo relacionada con una reducción de las transferencias de petróleo entre buques realizadas en el golfo de Omán.

Sin embargo, las exportaciones desde la costa del golfo de Omán y el mar Rojo aumentaron hasta los 6,7 millones de barriles diarios, más del doble de los niveles anteriores a la guerra. De acuerdo con los analistas, ese incremento permitió compensar la menor circulación por Ormuz y mantener las exportaciones totales de crudo de Medio Oriente en valores similares a los anteriores al conflicto.

Los registros presentan algunas diferencias según la fuente. Los datos de LSEG contabilizaron ocho embarcaciones atravesando el estrecho durante el martes, divididas en partes iguales entre entradas y salidas, frente a las 14 del día anterior. Entre ellas había cinco petroleros y el buque cisterna de gas natural licuado Al Mafyar, procedente de Qatar y con destino previsto a Pakistán. Antes de la guerra, alrededor de 125 grandes buques comerciales atravesaban diariamente el estrecho. Voi Los ataques contra petroleros elevan la tensión en el estrecho de Ormuz La caída de la circulación ocurre después de que los ataques contra petroleros alcanzaran la semana pasada su nivel más alto desde el inicio de la guerra, según fuentes de seguridad marítima que siguen los incidentes en la región. En paralelo, los productores del golfo Pérsico intensificaron sus exportaciones por otras rutas. En el incidente más reciente, varios proyectiles impactaron contra un petrolero ubicado a 51 millas náuticas, unos 94 kilómetros, al norte de Madinat ash Shamal, en Qatar. La agencia United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que el ataque dejó víctimas. Los números actuales contrastan con los registrados antes del inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero. En aquel momento, alrededor de 125 grandes buques comerciales atravesaban diariamente el estrecho de Ormuz, entre petroleros, gaseros, graneleros y portacontenedores. Sus cargamentos representaban aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo crudo y gas natural licuado.