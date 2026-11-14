Irán informó sobre el incendio de tres petroleros en el estrecho de Ormuz luego de chocar contra minas marinas

La Armada iraní aseguró que esto se debió a que transitaban por una zona "no autorizada". No se identificó nombre ni origen de las embarcaciones.

"Durante la madrugada de hoy, un petrolero que infringía las normas chocó contra una mina marina, se incendió y quedó inmovilizado", sostuvo la Armada iraní.

Las Fuerzas Armadas de Irán informaron este sábado que tres buques petroleros se incendiaron tras chocar contra minas navales mientras navegaban por rutas "no autorizadas" del estrecho de Ormuz. Fue después de que la ONU alertara del repunte de incidentes contra la navegación comercial en Medio Oriente .

"Durante la madrugada de hoy, un petrolero que infringía las normas y navegaba por una zona insegura y prohibida en el este del estrecho de Ormuz, con sus sistemas de seguimiento e identificación apagados y haciendo caso omiso de las advertencias, chocó contra una mina marina, se incendió y quedó inmovilizado", anunció la Armada iraní en un comunicado citado por la agencia Tasnim .

Horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había informado que otras dos embarcaciones se habían incendiado al chocar contra minas marinas en el sur de Ormuz, cuando intentaban atravesarlo por una ruta "no autorizada". El boletín inicial no proporcionó nombres ni origen de las embarcaciones , aunque señaló que una de ellas era un superpetrolero.

Las fuerzas iraníes tampoco informaron de posibles víctimas o de la situación de sus tripulaciones , pero advirtieron que cualquier buque que "infrinja las normas y navegue por la zona prohibida chocará contra minas y se incendiará ".

Los nuevos incidentes se producen tras el fracaso de los intentos diplomáticos por llegar a un acuerdo y después de que el subsecretario general de la ONU para Medio Oriente, Mohamed Khaled Khiari , advirtiera el viernes ante el Consejo de Seguridad del aumento de los ataques contra buques comerciales en la región, indicó el medio DW.

Según los datos de la Organización Marítima Internacional (OMI) citados por Khiari, desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, hasta el 11 de noviembre se habían confirmado cerca de 134 incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz y otras aguas cercanas.

Por su lado, la ONU señaló que octubre fue el mes con más incidentes contra la navegación comercial desde el comienzo del conflicto y pidió garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Scott Bessent y su familia fueron refugiados en una base militar por las amenazas iraníes

Este martes por la noche se dio a conocer que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, tuvo que ser desalojado de su casa junto a su familia luego de que las amenazas desde Irán comenzaran a volverse cada vez más intensas. Con el objetivo de llevarle tranquilidad a su círculo cercano, decidió mudarse a una base militar, según confirmó The New York Times.

Uno de los grandes motivos por los cuales comenzaron a amenazarlo fue que Bessent inició, desde agosto, una campaña de presión económica destinada a aislar financieramente a la nación iraní. Una de las medidas fue imponer sanciones y restricciones en las rutas comerciales, con el fin de estancar su avance y progresión en cualquier zona donde lo deseen.

Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional estadounidense, aseguró el mes pasado que Irán comenzó a amenazar a varios funcionarios de manera muy intensa. Además, señaló que la postura iraní había incrementado “sustancialmente” el riesgo de ataques a ciudadanos de EEUU, ya sea en Medio Oriente o en cualquier otro lugar.