EEUU volvió a atacar una base de misiles iraní en la estratégica isla de Qeshm + Agregar ámbito en









La ofensiva fue ejecutada por aviones de combate estadounidenses con armamento de precisión y tuvo como objetivo una plataforma de lanzamiento perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica.

La ofensiva de Estados Unidos alcanzó una base de misiles en Irán.

Estados Unidos atacó una posición militar iraní en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países. La operación fue realizada por aviones de combate que emplearon munición de precisión contra un punto utilizado para el lanzamiento de misiles. Desde Washington señalaron que la intervención buscó responder a acciones de fuerzas iraníes contra efectivos y recursos estadounidenses desplegados en la región.

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La información fue confirmada a la agencia AFP por un funcionario norteamericano que pidió mantener su identidad en reserva. Según su explicación, el blanco fue una instalación perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El Gobierno estadounidense presentó el operativo como una medida de defensa propia ante lo que describió como una "agresión geográfica dirigida contra personal y activos estadounidenses".

La respuesta de Irán Las autoridades iraníes reconocieron que la isla había sido alcanzada por los bombardeos, aunque descartaron consecuencias sobre la población y los servicios esenciales.

Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia de Hormozgán, aseguró que "El ataque estadounidense contra áreas de Qeshm no causó daños en zonas residenciales, comerciales ni en las infraestructuras”. También indicó que la situación permanecía bajo control y que los organismos de emergencia y servicios estaban en alerta máxima.

Estados Unidos e Irán protagonizan una nueva escalada militar tras los bombardeos en la isla de Qeshm. Irán intensificó los ataques contra objetivos estadounidenses El episodio se produjo después de que Irán se atribuyera un nuevo ataque con drones contra un radar estadounidense ubicado en la base aérea Sheij Isa, en Baréin. Teherán sostuvo que la acción fue una represalia por supuestas incursiones de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos en su espacio aéreo. Se trató del tercer ataque contra objetivos norteamericanos en territorio bareiní reivindicado por Irán desde el viernes.

La tensión también se extendió al estrecho de Ormuz, donde un buque cisterna llamado Tara Gas, de bandera panameña, fue alcanzado por un misil y se incendió. Tras el episodio, las autoridades de Omán evacuaron a 24 tripulantes. El incidente dejó al menos un muerto y dos heridos, según la información difundida.