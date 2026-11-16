Petróleo: sorpresivo cambio de la tendencia de AIE prevé superávit de 3,8 millones de barriles diarios en 2027

La Agencia Internacional de Energía anticipó que la producción mundial superará a la demanda en el último trimestre de 2026, con un excedente de 1,7 millones de barriles diarios.

Petróleo. La recuperación de las exportaciones de Medio Oriente, el crecimiento de la oferta fuera de la OPEP+ y la desaceleración de China presionan sobre los precios. Argentina aparece entre los países que impulsarán la producción global.

El mercado internacional del petróleo comenzó a dejar atrás los temores de escasez que dominaron buena parte de 2026 y volvió a poner en primer plano el riesgo de un exceso de oferta. La Agencia Internacional de Energía (AIE) anticipó que el balance mundial pasará a terreno superavitario durante el cuarto trimestre de este año, a medida que se recuperan los flujos de exportación de Medio Oriente y la demanda global pierde impulso.

La perspectiva volvió a presionar sobre las cotizaciones. Este lunes 16 de noviembre, el Brent retrocedía 1,74%, hasta los u$s94,17 por barril , mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense caía 1,29%, hasta los u$s87,42 . Los valores correspondían a las operaciones registradas a las 14.10 GMT, según informó la agencia Reuters.

El cambio de escenario responde, principalmente, a una recuperación más rápida de los suministros de los países productores del Golfo, pese a que continúan los incidentes contra buques y los riesgos para el transporte marítimo. En su informe mensual, publicado el viernes 13 de noviembre, la AIE estimó que la oferta mundial promediará los 105 millones de barriles diarios durante el cuarto trimestre , unos 1,7 millones de barriles diarios por encima de la demanda prevista.

Según la AIE, el mercado mostró señales iniciales de reequilibrio y registró por primera vez desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán un volumen de producción superior al consumo. "Por primera vez desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los operadores están contemplando activamente la posibilidad de un exceso de oferta en lugar de una escasez persistente" , señaló Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, citado por Reuters.

La proyección de AIE representa un giro respecto de las estimaciones anteriores del organismo, que anticipaban un déficit de abastecimiento para ese período.

La recuperación de los flujos petroleros del Golfo fue uno de los factores que modificaron las perspectivas del mercado. Desde el comienzo de la guerra, a fines de febrero, los productores de la región enfrentaron interrupciones en sus exportaciones y dificultades para transportar crudo a través del estrecho de Ormuz . En las últimas semanas, algunos países recurrieron a rutas alternativas y a maniobras de transporte conocidas como dark crossings, mediante las cuales los buques apagan sus sistemas de rastreo para reducir el riesgo de ataques.

La producción de la OPEP+ también comenzó a recuperarse. Según los datos difundidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo produjo 41,23 millones de barriles diarios de crudo en octubre, unos 2,04 millones más que en septiembre. Ese volumen representó el 97% de la producción registrada antes de la guerra, en febrero.

Sin embargo, la normalización del abastecimiento todavía está lejos de estar asegurada. La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes que dos buques petroleros habían impactado contra minas en el estrecho de Ormuz y que se habían producido explosiones. También sostuvo que otros seis tanqueros se habían incendiado en incidentes similares entre el domingo y el lunes. Reuters aclaró que no pudo verificar de manera independiente esas afirmaciones.

Por esa razón, los analistas advierten que la recuperación de las exportaciones sigue siendo frágil. La consultora BMI señaló, en un informe citado por Reuters, que las restricciones físicas sobre la producción y los embarques, junto con las variaciones de la prima de riesgo geopolítico, continuarán influyendo sobre los precios hasta que exista un acuerdo entre Washington y Teherán.

Por el estrecho de Ormuz circularon alrededor de 15 millones de barriles diarios de petróleo crudo durante 2025, según datos de la AIE. Su importancia para el comercio internacional explica por qué cualquier nuevo incidente en esa vía marítima puede modificar rápidamente las expectativas de los operadores.

La AIE proyecta un superávit de 3,8 millones de barriles diarios en 2027

Las perspectivas de exceso de oferta no se limitan al cierre de 2026. Para 2027, la AIE proyectó que la producción mundial aumentará en 6,6 millones de barriles diarios, hasta alcanzar los 108,1 millones. El organismo estima que el excedente de oferta rondará los 3,8 millones de barriles diarios, levemente por debajo de los 3,94 millones previstos en su informe anterior.

El crecimiento de la producción no provendrá únicamente de la OPEP+. La agencia identificó también una expansión de la oferta en países externos al grupo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guyana. En conjunto, estos productores incrementarían su producción en 1,6 millones de barriles diarios durante 2026.

Para 2027, la recuperación adicional de la producción del Golfo será uno de los principales motores del crecimiento global. No obstante, la AIE redujo en 1,1 millones de barriles diarios su previsión de aumento de la oferta respecto del informe anterior, en parte por una revisión a la baja de las perspectivas de producción de Irán, afectado por el bloqueo estadounidense que restringe sus exportaciones.

La demanda, por su parte, también muestra señales de debilidad. La AIE estimó que el consumo mundial de petróleo caerá 2,7 millones de barriles diarios durante 2026, hasta los 102,3 millones, antes de recuperarse en unos 2 millones de barriles diarios en 2027. Los elevados precios registrados durante el año contribuyeron a moderar el consumo.

Goldman Sachs estimó que el Brent promediará u$s88 por barril en 2027 y podría descender hasta u$s78 hacia fines de ese año, en función de la recuperación de la oferta y la consolidación del excedente global. Depositphotos

China, el segundo mayor consumidor mundial, sumó otro factor de presión. Los datos de su Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que el procesamiento de crudo en las refinerías cayó 2% en octubre frente a septiembre y 8,1% interanual.

La menor actividad, combinada con un aumento de la producción doméstica y de las importaciones, habría generado una acumulación de inventarios de crudo de 492.000 barriles diarios durante el mes, según cálculos de Reuters.

¿Cómo impacta a la Argentina?

En el nuevo escenario internacional, Argentina aparece entre los países que contribuirán a ampliar la oferta mundial de petróleo. La AIE incluyó al país junto con EEUU, Canadá, Brasil y Guyana entre los productores que impulsarán el crecimiento de los volúmenes fuera de la OPEP+.

La expansión de Vaca Muerta es el principal motor de esa expectativa y ya tiene un impacto concreto en el comercio exterior: entre enero y septiembre de 2026, el petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina, por encima de la harina de soja.

De acuerdo con los datos del INDEC analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las ventas externas de crudo alcanzaron los u$s7.753 millones, con un crecimiento interanual del 58,6%. La harina de soja, en tanto, registró exportaciones por u$s6.971 millones, un 7,4% más que en igual período de 2025. El valor exportado de petróleo fue 6,5 veces superior al de los primeros nueve meses de 2021, mientras que las ventas de harina de soja representaron el 75% de las registradas cinco años atrás.

El avance refleja el cambio de escala de la industria hidrocarburífera argentina. Las inversiones en el desarrollo no convencional permitieron elevar la producción y ampliar los volúmenes disponibles para exportar. Sin embargo, sostener ese crecimiento requiere nuevas inversiones en oleoductos, gasoductos y otras obras que permitan transportar y evacuar la producción hacia los mercados externos.

Vaca Muerta en alza. El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina entre enero y septiembre de 2026, con ventas por u$s7.753 millones, un crecimiento interanual del 58,6%, según datos del INDEC y la BCR.

La mayor disponibilidad de crudo a escala global plantea, al mismo tiempo, un desafío para los productores argentinos: preservar la rentabilidad de los proyectos y la competitividad de las exportaciones si los precios internacionales comienzan a moderarse.

En lo que va de 2026, el Brent promedió un valor 23% superior al de 2025 y llegó a superar los u$s100 por barril durante el conflicto en Medio Oriente, aunque las últimas proyecciones de la AIE anticipan un mercado con mayor oferta que demanda.

En ese contexto, el organismo también informó que sus países miembros todavía tenían comprometida la liberación de 71 millones de barriles de reservas estratégicas hasta fines de febrero, de los cuales 15 millones corresponden a diésel. La medida busca aliviar las restricciones de abastecimiento de ese combustible.

Un superávit energético histórico: u$s9.427 millones en nueve meses

El crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas también se reflejó en la balanza comercial. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas argentinas de Combustibles y Energía (CyE) sumaron u$s12.452 millones, mientras que las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) totalizaron u$s3.025 millones. La diferencia dejó un superávit energético de u$s9.427 millones, el mayor registro histórico para ese período.

El resultado representó el 44,5% del superávit comercial total de bienes, que alcanzó u$s21.198 millones durante los primeros nueve meses del año. Según el análisis de la BCR, las exportaciones energéticas crecieron 53,6% interanual en valor, impulsadas por un aumento del 29,5% en las cantidades y una suba del 18,6% en los precios.

Entre enero y septiembre de 2026, las ventas argentinas de Combustibles y Energía (CyE) sumaron u$s12.452 millones.

Del lado de las importaciones, las cantidades compradas al exterior disminuyeron 10,7%, pero el encarecimiento del 23,3% de los productos importados llevó a que el gasto en dólares aumentara 10,1%. Así, la mejora del saldo energético respondió tanto al incremento de los volúmenes exportados como a la reducción de las cantidades importadas, aunque los mayores precios internacionales elevaron los ingresos por ventas y los desembolsos por compras.

El mercado petrolero enfrenta así dos fuerzas contrapuestas: por un lado, la recuperación de la producción y las exportaciones anticipa un período de mayor disponibilidad de crudo; por otro, la persistencia de los ataques a buques y la incertidumbre sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán mantienen vigente el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro.