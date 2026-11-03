Crisis financiera en Paraguay: qué pasará con los ahorros de Ueno Bank y cuánto podrán recuperar los clientes + Agregar ámbito en









El Banco Central anunció un primer pago para los depositantes. Cómo se aplica la garantía, qué pasa con las deudas y cuándo se conocerá el cronograma.

El Banco Central del Paraguay publicará las instrucciones para que los ahorristas de Ueno Bank puedan cobrar el primer desembolso.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar un deterioro en su solvencia. La medida abrió un proceso para revisar el patrimonio de la entidad y proteger los depósitos. En ese marco, el organismo anunció que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos.

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La decisión fue adoptada por unanimidad por el directorio del BCP el 2 de noviembre y comunicada al día siguiente. Según el organismo, los ajustes en los estados financieros de Ueno Bank dejaron su índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Cuánto dinero cubre la garantía de depósitos El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad, el equivalente a 75 salarios mínimos en Paraguay. Si una persona tiene varias cuentas en Ueno Bank, el límite se aplica a la suma de sus depósitos en el banco.

Los 10 millones de guaraníes corresponden al primer desembolso. Si queda un saldo pendiente dentro del monto garantizado, el BCP informó que lo pagará de acuerdo con el calendario que publique.

Qué se sabe del primer pago y cómo se descontarán las deudas En el comunicado en el que anunció el primer pago, el Banco Central indicó que se realizará a la brevedad, sin precisar una fecha. Los pasos para cobrar y el calendario de los pagos restantes se difundirán a través de los canales oficiales del organismo.

El BCP también aclaró que las deudas pendientes con Ueno Bank se descontarán antes de pagar la garantía. Por eso, si un cliente tenía depósitos y también le debía dinero al banco, el importe que reciba puede ser menor al saldo que tenía en sus cuentas. Qué pasa con los ahorros que superan el límite La parte del saldo que exceda los 228,3 millones de guaraníes queda fuera de la cobertura del fondo. El Banco Central indicó que aplicará los mecanismos previstos por la ley para procurar la mayor protección posible de esos saldos, sin garantizar la devolución del excedente. Como parte del procedimiento, los interventores deberán verificar la situación patrimonial de Ueno Bank y preservar sus activos. El BCP señaló que informará las decisiones y los mecanismos que se adopten a medida que avance el proceso.