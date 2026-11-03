Elecciones en EEUU: impuesto a los ricos, aborto e inmigración, las enmiendas clave que también se definirán en las urnas

Los comicios de medio término también pondrán en juego una serie de iniciativas locales. California debatirá un impuesto extraordinario a los multimillonarios, Florida buscará ampliar las exenciones fiscales para viviendas y otros estados llevarán a las urnas propuestas sobre inmigración, aborto y derechos reproductivos.

Los estadounidenses van a las urnas este martes para definir la conformación del Congreso, pero también deberán votar enmiendas locales.

Las elecciones legislativas de EEUU no solo definirán la conformación del Congreso y, por ende, el futuro de la agenda política y económica de Donald Trump. Los electores también estarán habilitados para votar enmiendas en diferentes estados que proponen cobrar impuestos a multimillonarios, exenciones fiscales para viviendas y la supresión del derecho al aborto.

Actualmente los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso estadounidense. En la Cámara de Representantes, de un total de 435 bancas, cuentan con 219 escaños, frente a 214 de los demócratas , uno independiente y otro que se encuentra en disputa. En el Senado, tienen 53 de las 100 bancas, mientras que las 47 restantes corresponden a los demócratas y a los independientes que suelen votar junto a ellos.

En las elecciones de este martes se renovará la totalidad de la Cámara baja y 35 bancas del Senado. Para recuperar el control de ambas cámaras, los demócratas necesitan sumar al menos tres escaños en Representantes y cuatro en el Senado.

Pero además, cada Estado pondrá en consideración diferentes iniciativas propuestas por los ciudadanos y por las propias legislaturas locales que abarcan temas impositivos, habitacionales y de derechos reproductivos.

California, el estado más poblado del país, votará un total de catorce propuestas. Cinco fueron propuestas por la Legislatura y nueve proceden de iniciativas ciudadanas.

Las de mayor repercusión serán las Proposición 3 y 40. La primera busca convertir en permanente el gravamen sobre los ingresos altos que fue sancionado en 2012 y prorrogado en 2016. El 89% de lo recaudado se destina a escuelas públicas y el 11% para colegios comunitarios.

La segunda iniciativa propone cobrar un impuesto a los mega millonarios. En detalle, la medida tiene como objetivo imponer un impuesto único de hasta 5% a aquellas personas que posean activos valuados en más de u$s1.000 millones.

En las urnas los ciudadanos también deberán votar sobre si habilitan o no la Proposición 39 que obligaría a la utilización de un documento de identidad para votar en persona y que, en caso de sufragar por correo, requeriría anotar los últimos cuatro dígitos en las boleta enviada.

La iniciativa prevé enviar documentos gratuitos y realizar informes anuales sobre el voto de ciudadanos verificados. Actualmente el Estado exige identificación y número de Seguro Social para anotarse en el censo electoral, pero no en el colegio electoral.

En la costa oeste, Florida votará para definir el futuro de tres enmiendas. La más controvertida cuenta con el aval del gobernador Ron De Santis y se denomina Salven Nuestros Hogares. El objetivo es aumentar las exenciones fiscales para viviendas principales. Los detractores aseguran que provocará un desfinanciamiento presupuestario y obligará a recortar en áreas como educación, salud, policía y bomberos.

Inmigración y aborto, entre las propuestas

En Arkansas, Kansas, Dakota del Sur y Virginia Occidental se votarán referéndum en los que se propone que solo los ciudadanos pueden votar. En 2024 ocho estados aprobaron medidas de este tipo, pero sus detractores aseguran que la ley federal ya prohíbe votar a los no ciudadanos y que los casos existentes son poco comunes.

En Colorado se votará la enmienda que, en caso de ser aprobada, obligaría a la policía local a avisar al Departamento de Seguridad Nacional en un plazo de 72hs la imputación de delitos contra una persona cuya situación migratoria sea irregular. La medida podría afectar a personas acusadas pero no condenadas.

Idaho también llevará a las urnas una enmienda para designar al inglés como idioma oficial. En caso de contar con luz verde, sería la única lengua de los procedimientos y documentos públicos del Estado. Esto podría afectar los derechos de las comunidades hispanohablantes.

La Enmienda 3 en Misuri buscará avanzar sobre los derechos reproductivos de las personas gestantes. Por caso, propone una prohibición casi total del aborto, con excepciones en casos de violación, incesto y urgencia médica.

Además, proponen incluir en la Constitución el veto a la atención de afirmación de género para menores.

En Nevada, los ciudadanos votarán una enmienda que corre en paralelo, pero con destino contrario a la de Misuri: volverán a definir en las urnas si aprueban garantizar al derecho como un derecho fundamental.