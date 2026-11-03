Un argentino busca convertirse en alcalde de una ciudad de Florida en las elecciones de EEUU + Agregar ámbito en









El porteño enfrenta a Howard Weinberg, que busca la reelección. Si gana, será el primer alcalde de origen latino de la ciudad.

Alberto Zaltzberg busca la alcaldía de Aventura después de dos postulaciones a la Comisión Municipal.

El argentino Alberto Zaltzberg compite este martes por la alcaldía de Aventura, una ciudad de unos 40.000 habitantes en el norte del condado de Miami-Dade, Florida. Su rival es el actual alcalde, Howard Weinberg, que busca renovar su mandato. La votación municipal se realiza en el marco de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

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Zaltzberg tiene 51 años, trabaja como corredor inmobiliario y se especializa en marketing digital. Se postula por primera vez a la alcaldía, después de dos intentos sin éxito por ingresar a la Comisión Municipal. Está afiliado al Partido Republicano, aunque la elección en Aventura es no partidaria: los candidatos se presentan sin sello político.

Entre sus prioridades, Zaltzberg señaló la necesidad de mejorar la comunicación del municipio y acercar la gestión a los vecinos. Sostuvo que el gobierno local está “muy lejos del ciudadano a pie” y, consultado por el costo de vida, planteó revisar el gasto de la ciudad y escuchar a los residentes antes de decidir qué partidas o políticas modificar, en declaraciones a La Nación.

El candidato hizo campaña íntegramente en redes sociales, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, y eligió el lema “Make Aventura Great Again”, una adaptación de la consigna de Donald Trump. En la misma entrevista, defendió el cumplimiento de las leyes migratorias, cuestionó los ataques contra los inmigrantes y consideró que el presidente estadounidense podría evitar algunas confrontaciones.

Aventura, en el norte del condado de Miami-Dade, es la ciudad donde el argentino Alberto Zaltzberg disputa la alcaldía. En las elecciones de medio término se renueva toda la Cámara de Representantes y alrededor de un tercio del Senado. El resultado definirá el reparto de fuerzas en el Congreso para los dos últimos años del mandato de Trump.

De Villa del Parque a la política municipal en Florida Zaltzberg vivía en Villa del Parque antes de emigrar al sur de Florida hace 23 años, cuando la Argentina todavía atravesaba las consecuencias de la crisis de 2001 y 2002. Se mudó con su entonces novia, hoy su esposa y madre de sus dos hijos. La pareja vivió en otras dos zonas de Miami antes de radicarse en Aventura, donde reside desde hace 15 años. La ciudad es conocida por su mercado inmobiliario de alta gama y por el Aventura Mall, el centro comercial más grande de Florida y una parada habitual para turistas argentinos. Su Comisión Municipal está integrada por el alcalde y seis comisionados.