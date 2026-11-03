El episodio ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los agresores utilizaron palos, conos de tránsito y escobas. Además, difundieron las imágenes de lo ocurrido. Lali Espósito, María Becerra y Emilia repudiaron el hecho.

Violento ataque a mujeres trans en Palermo: entre 50 y 60 jóvenes atacaron a trabajadoras sexuales y se burlaron en redes.

Un grupo de entre 50 y 60 adolescentes y jóvenes atacó a golpes a mujeres trans que trabajan en los Bosques de Palermo , durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los agresores, en su mayoría a bordo de bicicletas, rodearon a las víctimas y las golpearon con palos, conos de tránsito y escobas, mientras registraban la secuencia con sus teléfonos celulares.

Según reconstruyeron las víctimas, el episodio comenzó con burlas y provocaciones por parte de los jóvenes. Después de una primera confrontación verbal, los agresores se retiraron y regresaron con distintos elementos para concretar el ataque físico.

Las imágenes fueron difundidas posteriormente en Instagram y TikTok bajo la consigna "A correr los trabas" , acompañadas de emojis de risa. La violencia no terminó con la publicación de los videos: uno de los presuntos agresores volvió a burlarse de lo ocurrido en redes sociales con un mensaje en el que escribió: "Me dicen ahora el matatrans" , en referencia al ataque contra las mujeres trans y travestis.

La difusión del material generó indignación y reavivó las denuncias sobre la violencia y la discriminación que enfrenta la comunidad trans. El episodio ocurrió, además, a pocos días de la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 7 de noviembre.

Uno de los involucrados escribió "Me dicen ahora el matatrans", en sus redes sociales.

La reconstrucción de lo ocurrido también fue impulsada por la politóloga y abogada trans Gabriela Ivy , quien rastreó distintas cuentas en redes sociales para identificar a los participantes y reconstruir la secuencia de los hechos.

Según detalló, el ataque habría sido organizado por jóvenes vinculados a la práctica de bici-cross, provenientes de distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Bernal y San Martín. Ivy también señaló que algunas de las cuentas que difundieron inicialmente los videos celebraban la agresión.

En el marco de su investigación, la abogada tomó contacto con una de las bicicleterías que identificó como vinculada a perfiles de los participantes. Al consultar por la gravedad del episodio y la posibilidad de que los involucrados fueran convocados por la Justicia, recibió como respuesta: "Yo no tengo nada en contra de la comunidad homosexual ni las travestis, soy padre de tres hijas".

Ivy cuestionó esa justificación y sostuvo que recurrir a los hijos para desmarcarse de una situación de violencia no constituye una respuesta frente a lo ocurrido. También trascendió la existencia de una filmación registrada desde la perspectiva de una de las trabajadoras sexuales que estaba en el lugar. La abogada explicó que decidió preservar la identidad y la voz de la mujer antes de compartir el material, a pedido de las víctimas, para evitar su exposición.

En cuanto a la actuación policial, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar una vez consumada la agresión. De acuerdo con la reconstrucción difundida, el personal destinado a esa zona se encontraba interviniendo en un procedimiento relacionado con dos vendedores ambulantes de paltas.

Por el momento, las autoridades evaluaban revisar las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para identificar a los participantes. Según informaron fuentes policiales, hasta el momento no se había radicado una denuncia penal, aunque no descartaban que la fiscalía de turno pudiera intervenir de oficio tras la viralización de los videos.

El repudio de Lali, María Becerra y Emilia al ataque en Palermo

La agresión también provocó la reacción de distintas figuras del espectáculo. Lali Espósito cuestionó la falta de repercusiones frente al episodio y apuntó contra el tratamiento de algunos medios de comunicación.

"Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio", escribió la cantante en sus redes sociales.

El posteo de Lali Espósito en alusión a su casamiento y el repudiable hecho.

Por su parte, María Becerra expresó su indignación y reclamó mayor compromiso social para visibilizar y combatir la violencia contra la comunidad trans. "Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho", manifestó en una historia de Instagram. Luego, agregó: "Esto no puede seguir pasando. Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días".

La artista también hizo referencia a la historia de lucha del colectivo y sostuvo que la defensa de sus derechos no debe recaer únicamente sobre quienes lo integran. En ese sentido, destacó que el compromiso frente a la discriminación y la violencia debe involucrar a toda la sociedad.

El posteo de Maria Becerra en sus redes sociales.

Además, vinculó el episodio con la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 7 de noviembre. "Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de TODOS. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, MÁS FUERTES QUE NUNCA", expresó.

A los mensajes de repudio se sumó Emilia, quien cuestionó que la identidad de género pueda convertirse en un motivo de agresión. "No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total", escribió.