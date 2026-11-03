Escándalo en Paraguay: el presidente de Ueno Bank se entregó a la Policía tras la orden de captura

Miguel Vázquez se presentó voluntariamente en el Departamento de Investigaciones. La Fiscalía ordenó detener a ocho directivos por una causa de presunta lesión de confianza.

El empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente y CEO de Ueno Bank , se entregó este martes a la Policía Nacional de Paraguay , luego de que el Ministerio Público ordenara su detención en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la crisis de la entidad financiera. El dirigente quedó bajo custodia policial, a disposición de la Fiscalía, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales.

Vázquez se presentó en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción , acompañado por sus abogados. Según explicó su defensor, Víctor Dante Gulino, el empresario tomó conocimiento de la orden de captura a través de los medios de comunicación y manifestó su intención de ponerse a disposición de las autoridades lo antes posible.

“ Él está detenido en el Departamento de Investigaciones, vino voluntariamente, al conocer la noticia, me manifestó que se quería presentar voluntariamente lo más rápido posible y le trajimos. Nosotros lo acompañamos ”, sostuvo Gulino en declaraciones a ABC Cardinal. El abogado indicó que, hasta ese momento, no manejaban mayores detalles de la causa.

La orden de detención fue emitida por el Ministerio Público el 3 de noviembre, en el marco de la Causa N° 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros” . La investigación está a cargo de agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón.

Hasta el momento de la entrega de Vázquez, cuatro personas de la lista ya se encontraban detenidas, entre ellas Mariana Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, quienes se habían presentado en la Comisaría 10ª Metropolitana. La Fiscalía desplegó diligencias en distintos puntos para localizar al resto de los requeridos.

Qué ocurrirá ahora con Miguel Vázquez

El abogado del empresario señaló que el procedimiento continuará con la convocatoria de la Fiscalía para que comparezca a declarar. Posteriormente, deberá intervenir el juez penal de garantías, que determinará las medidas procesales correspondientes.

Gulino también afirmó que Vázquez se encontraba solo y que no presentaba problemas de salud al momento de su detención.

La causa penal se desarrolla en paralelo al procedimiento de resolución de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), que implicó el cese de las autoridades administrativas de la entidad, la designación de interventores y la suspensión de sus operaciones habituales.

La crisis bancaria derivó además en medidas judiciales para preservar activos de las sociedades vinculadas al grupo empresarial y sus responsables, mientras las autoridades buscan esclarecer las eventuales responsabilidades en el deterioro financiero de la institución y avanzar con la devolución de los depósitos a los clientes.

La entrega de Vázquez Villasanti representa uno de los principales avances de la jornada en la investigación, que ahora deberá determinar qué hechos se atribuyen a cada uno de los ejecutivos y cuáles son las responsabilidades individuales en la crisis de Ueno Bank.