Ueno Bank: Santiago Peña pidió la renuncia del titular del Banco Central y la oposición impulsa un juicio político

El mandatario anunció una ley para acelerar la devolución de depósitos y garantizar fondos públicos. Senadores opositores buscarán destituirlo y denunciarán a autoridades del emisor.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió la renuncia del titular del Banco Central ante la intervención de Ueno Bank.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña , anunció este martes una serie de medidas para enfrentar la crisis de Ueno Bank , intervenido por el Banco Central tras registrar problemas de solvencia que derivaron en el congelamiento de depósitos y la suspensión de sus servicios. En medio de la incertidumbre de millones de ahorristas, el mandatario pidió la renuncia del titular del organismo emisor y acordó con el Congreso impulsar una ley para acelerar la devolución de los fondos.

El anuncio llegó en paralelo a una ofensiva de la oposición: senadores paraguayos anticiparon que promoverán un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana , además de presentar denuncias contra la directiva del Banco Central y los responsables de la entidad financiera. Los legisladores consideran que la crisis compromete los ahorros de los clientes y recursos públicos, entre ellos los del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay”, escribió Peña en su cuenta de X. También informó que acordó con los presidentes de ambas cámaras el tratamiento de un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas.

En su mensaje, el mandatario aseguró que la iniciativa legislativa también garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias estatales. Además, instó a los legisladores de todos los sectores a aprobar el proyecto “con la mayor celeridad” y reclamó al Banco Central que informe a la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los depósitos garantizados.

Peña buscó, al mismo tiempo, delimitar el alcance de la crisis. “Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional”, sostuvo, y advirtió que quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia “sin excepciones y sin privilegios”.

Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay.



Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 3, 2026

El pronunciamiento se produjo después de que el Banco Central dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida implicó el cierre de la entidad: la aplicación, las tarjetas y los demás servicios quedaron fuera de funcionamiento.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante y entidad. Los montos que excedan ese límite dependerán del resultado del proceso de resolución y de la evaluación de los activos y pasivos del banco.

La oposición apunta contra Peña, Alliana y el Banco Central

La bancada opositora del Bloque Democrático anunció que promoverá un juicio político contra Peña y Alliana por la crisis financiera. Los legisladores también presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra el directorio del Banco Central, encabezado por Carlos Carvallo, para que se investiguen posibles responsabilidades penales por acciones u omisiones en las tareas de regulación, fiscalización y supervisión.

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, adelantó además que impulsará una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank y pedirá medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga y una expectativa de pena elevada.

El juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, debe comenzar en la Cámara de Diputados. Para avanzar, la acusación requiere una mayoría de dos tercios; luego, el Senado actúa como tribunal y puede destituir al funcionario si lo encuentra responsable.

Una crisis que compromete al sistema previsional

La intervención de Ueno Bank generó especial preocupación por la exposición del IPS, que mantiene depósitos e inversiones en la entidad y administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos. Según la información difundida por EFE, el organismo estatal tenía alrededor de u$s355 millones invertidos en Ueno Bank, mientras permanecían allí los depósitos de unos 32.000 jubilados.

El caso también involucra recursos de instituciones públicas, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la represa binacional de Itaipú. La garantía de devolución de esos fondos quedó incorporada al proyecto anunciado por Peña, aunque su instrumentación dependerá de la aprobación legislativa.

En paralelo, Carvallo informó que su renuncia estaba firmada, pero aclaró que continuaría al frente del Banco Central para garantizar el desarrollo del procedimiento de resolución. El funcionario había encabezado la Financiera Ueno antes de asumir la conducción del emisor en 2023, un antecedente que también quedó bajo cuestionamiento político.

La crisis abrió así un frente financiero, institucional y político, con los ahorristas a la espera de recuperar sus fondos, el Gobierno buscando acelerar los pagos y la oposición intentando llevar al Presidente y a su vice ante un juicio político.