Crisis en la familia más rica de Singapur: padre e hijo peleados y una disputa de u$s18.000 millones

City Developments Ltd ., la mayor empresa de desarrollo inmobiliario que cotiza en bolsa del centro financiero, se sumió en una crisis el miércoles cuando su multimillonario presidente, Kwek Leng Beng , de 84 años , acusó a su hijo, el director ejecutivo de la empresa, de orquestar un golpe de Estado en la junta directiva . Él y CDL presentaron una demanda contra el joven Kwek.

También ha suscitado dudas en una región demasiado familiarizada con las batallas sucesorias que a menudo salen a la luz pública y, en ocasiones, acaban en los tribunales. El ex magnate de los casinos Stanley Ho, el magnate inmobiliario Lo Ying Shek y la destitución del sucesor del CEO de New World Development Co. en Hong Kong son sólo algunos ejemplos.