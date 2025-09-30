Acuerdo por Gaza: el sí de Israel, la aprobación de la comunidad internacional y la tensión militar

El presidente estadounidense presentó una propuesta de 20 puntos para terminar el conflicto. A pesar del sí de Benjamín Netanyahu, el Ejército israelí permanece en el territorio en disputa a la espera de la respuesta de Hamás.

El presidente de EEUU, Donald Trump , confirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó su propuesta de 20 puntos para lograr un alto al fuego duradero en la franja de Gaza . Sin embargo, el conflicto está aún lejos de resolverse. A pesar del anuncio hecho el pasado lunes, el mandatario de Israel aseguró que el ejército "permanecerá en la mayor parte de Gaza".

Sobre el futuro de las conversaciones por el alto al fuego , Trump aseguró que "no hay mucho margen para negociar" con la organización terrorista. "Solo estamos esperando a Hamás" , sentenció.

En medio de las negociaciones, el ministerio de Salud de la Franja de Gaza confirmó que hay más de 66.000 muertos desde el inicio del conflicto armado el pasado 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó una incursión armada en el sur de Israel que, de acuerdo con el gobierno israelí, dejó unos 1.200 muertos y cerca de 250 personas secuestradas.

Las últimas 24 horas marcaron un momento bisagra en las negociaciones entre Israel y Hamás , en medio de fuertes debates en la comunidad internacional por la solución de los dos Estados y la decisión de Netanyahu de permanecer y avanzar militarmente en el territorio.

Trump se mostró optimista en reiteradas ocasiones antes del anuncio. "¡Lo lograremos!" , vaticinó el estadounidense en la previa del encuentro en Casa Blanca que finalmente se llevó a cabo el pasado lunes.

Donald Trump Benjamin Netanyahu.jpg Netanyahu aceptó la propuesta de Estados Unidos.

La intervención de Estados Unidos logró, por el momento, la primera aceptación. Netanyahu aceptó el plan de 20 puntos propuesto por Washington. "Si Hamás acepta, todos los rehenes volverán a casa", aseguró Trump.

El proyecto contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en 48 horas y la retirada gradual de tropas israelíes, a cambio de la excarcelación de más de 1.000 prisioneros palestinos.

A pesar del avance, la tensión permanece en Franja de Gaza, que vive una escalada de los ataques ante un endurecimiento de la postura de Netanyahu. La última semana, el primer ministro israelí aseguró ante la 80° Asamblea de la ONU que "quienes reconocen al Estado palestino envían un mensaje, asesinar a los judíos se recompensa" en un discurso que fue abucheado por diferentes comitivas diplomáticas.

En este sentido - y luego de mostrar su apoyo al plan de EEUU - Netanyahu remarcó que la presencia militar de Israel continuará en el territorio en disputa. “Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y sanos, mientras que el ejército israelí permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”.

Por su parte, la comunidad internacional reaccionó al primer acercamiento entre ambos sectores tras la escalada del conflicto. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que "Rusia siempre apoya y celebra cualquier iniciativa del presidente Trump orientada a detener esta tragedia en curso”.

Por otro lado, el gobierno español - conducido por el presidente Pedro Sánchez - también celebró la propuesta y subrayó la necesidad de avanzar hacia una solución de dos Estados.

Desde Qatar se mostraron más precavidos a la hora de opinar sobre el posible acuerdo. “Todavía es temprano para hablar de una respuesta, pero somos optimistas. Se trata de un plan amplio, y seguimos en contacto, con nuevas reuniones previstas para esta noche”, afirmó el portavoz del ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

Los 20 puntos del acuerdo propuesto por EEUU