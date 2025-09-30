Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y encendió la alerta de tsunami

Las autoridades declararon la emergencia total en las provincias costeras y ordenaron evacuaciones masivas por el riesgo de una ola gigante.

Un terremoto de magnitud 6.9 estremeció este martes el centro de Filipinas , provocando escenas de pánico, colapso de viviendas y carreteras, y la muerte de al menos ocho personas . El sismo, de origen superficial, encendió la alerta de tsunami en las áreas costeras, donde miles de familias fueron evacuadas ante el riesgo de inundaciones y olas peligrosas.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron a ciudadanos huyendo aterrados de edificios y oficinas, mientras los servicios de emergencia intentaban contener la situación.

#Sismo #Terremoto Tragedia en #Filipinas : el fuerte sismo de magnitud 6.9 del 30 de septiembre ya dejó 26 personas fallecidas y al menos 147 heridas. Las autoridades continúan con labores de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas. pic.twitter.com/dI2HyP5sIL

Autoridades locales reportaron daños materiales significativos en estructuras residenciales y comerciales, además de interrupciones en rutas clave de comunicación.

El epicentro se localizó en una región estratégica del centro del país, y los especialistas advirtieron que, por su baja profundidad , el sismo tuvo un efecto mucho más destructivo.

Embed 【地震】2025年9月30日「フィリピン・レイテ島沖」でM7.0 の地震が起きました❗

セブ島で壁ひび割れ報告相次ぐ



Philippines Leyte Earthquake

Near Cebu 7.0 Magnitude

Continue After Shock

Dash Cam. Bridge#Earthquake #Philippines#地震 ドラレコ マグニチュードpic.twitter.com/WcjGynfkl9 — ワサ200 (@holy2277) September 30, 2025

En paralelo, se emitió una advertencia inmediata de tsunami, con el riesgo de que olas gigantes impacten las costas en cuestión de horas.

El gobierno filipino desplegó equipos de rescate y asistencia médica, además de un operativo de evacuación en pueblos cercanos al mar.

Embed Se registra fuerte sismo de magnitud 6.9 de 10k de profundidad en Leyte, Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Posibles daños a la infraestructura cercana al epicentro, se descarta alerta de tsunami. pic.twitter.com/becy4ljLfy — REPORTINQUIETO (@REPORTINQUIETO) September 30, 2025

“Estamos en una situación de emergencia total, cada minuto es crucial para salvar vidas”, señalaron las autoridades, que pidieron calma a la población y advirtieron que podrían registrarse réplicas de gran intensidad. Mientras tanto, en las provincias centrales, las familias viven entre la angustia y la incertidumbre.

El temor al colapso de edificios y la inminente llegada de un posible tsunami obligan a miles de personas a refugiarse en zonas altas, en una carrera contrarreloj por protegerse del desastre natural.