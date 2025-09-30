EEUU: Donald Trump instó a las Fuerzas Armadas a prepararse "para la guerra" por una "invasión interna"







El presidente de Estados Unidos dio un discurso de fuerte contenido político ante 800 altos mandos militares y apuntó contra la oposición.

Donald Trump apuntó contra la oposición en un discurso incendiario ante las Fuerzas Armadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ante los altos mandos de las Fuerzas Armadas, defendió el despliegue de tropas en el país al argumentar que están viviendo una "invasión interior" de extranjeros y los instó a "prepararse para la guerra". “Deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestros militares”, consideró.

En particular, advirtió sobre la situación en ciudades como San Francisco, Chicago, Nueva York y Los Ángeles por sus índices de criminalidad y apuntó contra los "demócratas radicales de izquierda" por convertirlas en "lugares muy inseguros".

Donald Trump prepara un despliegue militar en Portland El discurso ante 800 altos mandos del Ejército, a los que reunió en una base militar en Virginia, llegó luego de que Trump anunciara que desplegarían tropas en Portland, Oregón, aunque el gobierno del estado presentó un recurso legal para intentar impedir que la medida se concrete. Estuvo acompañado por su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Se trató de una reunión inusual para abordar temas relacionados con las "guerras culturales" y criticar a un ejército que, según ellos, se "distrajo con la corrección política".

Durante un discurso muy político, Trump llamó al encuentro "reparto central", criticó al expresidente Joe Biden y celebró sus medida arancelarias y fronterizas.

Antes, Hegseth se había dirigido a los generales y almirantes, anunciando que endurecerá las normas de aptitud física y aseo personal, y tomará medidas más rigurosas contra la "basura woke". El secretario de Defensa también defendió el despido de más de una docena de líderes militares, muchos de ellos mujeres y personas de color, y aseguró que los ascensos se basarán en el mérito a partir de ahora, quejándose de que antes no lo eran. La tradición militar de mantener una postura no partidista se reflejó en el silencio casi completo de los generales y almirantes durante los comentarios de Hegseth y Trump, una reunión que no tiene precedentes recientes en su escala y que, según especialistas, corre el riesgo de politizar a las fuerzas armadas.