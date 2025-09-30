Donald Trump analiza atacar por tierra a Venezuela y no descarta nuevas incursiones

El republicano dijo que "verá qué ocurre" al respecto. Lo dijo luego de que Nicolás Maduro firmara una declaración del estado de Conmoción Externa.

El presidente de EEUU Donald Trump afirmó que, tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, su gobierno examina la actividad por tierra de los cárteles de la droga activos en Venezuela . Además, no descarta la posibilidad de nuevos ataques .

"Veremos qué ocurre con Venezuela", dijo el republicano en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques, según Europa Press. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso", pero defendió la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona.

El mandatario norteamericano aseguró que, tras los ataques sobre las lanchas, el flujo de drogas se redujo a cero. " No entra ninguna droga a nuestro país por mar, porque fue letal", esgrimió en declaraciones este martes.

Maduro firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro , firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa , una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa.

Donald Trump rechazó el pedido de diálogo de Nicolás Maduro y endurece la presión sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este lunes la invitación al diálogo que le envió en una carta el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y volvió a acusarlo de liderar un cártel de drogas, en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó que “la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado” y que Maduro “repitió muchas mentiras en esa carta”, fechada el 6 de septiembre.

Trump, agregó, “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”.