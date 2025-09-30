SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de septiembre 2025 - 18:31

China: condenaron a muerte a 11 personas de una familia por controlar a "ciberesclavos"

Los 39 condenados pertenecen a la familia China, Ming. El clan operaba desde Myanmar y había sido extraditado en 2023.

Miembros de la familia Ming ante el tribunal el lunes

Un tribunal chino condenó a muerte a 11 personas de una familia dedicada a la organización criminal. Los Ming, operaban desde Myanmar casinos y centros de estafas virtuales, según medios estatales del gigante asiático.

En total, 39 integrantes de la familia Ming fueron condenados este lunes. Todos los familiares trabajaban para uno de los cuatro clanes que operaban en la remota ciudad de Laukkai, en Myanmar, cerca de la frontera con China, y que convirtieron en un centro de apuestas, drogas y estafas.
Por su parte, el gobierno de facto de Myanmar tomó medidas drásticas, arrestando a muchísimos integrantes de la organización, durante 2023. Esta semana, finalmente todos ellos fueron juzgados en China y recibieron diferentes penas.

China: las 39 condenas por estafas y manejo de casinos ilegales a la familia Ming

La familia Ming fue sentenciada en la ciudad oriental de Wenzhou, según un informe de una cadena estatal china. Además de los 11 condenados a muerte, otros cinco recibieron penas de muerte con dos años de suspensión; 11 recibieron cadena perpetua; y el resto recibió penas de prisión de entre 5 y 24 años.

El tribunal determinó que desde 2015, la familia Ming y otros grupos criminales habían participado en actividades delictivas, como fraude en las telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas y prostitución. Según emitió el tribunal, todos estos delitos generaron beneficios por más de u$s1.400 millones.

Por otro lado, la familia Ming y otros grupos criminales fueron responsables de la muerte de varios trabajadores de centros de estafas. Es que no bastando con todas las acusaciones, la familia también incentivaba a la llegada de ciudadanos extranjeros, en su gran mayoría chinos, a Laukkai. Más de 100.000 eran retenidos y obligados a trabajar largas jornadas, llevando a cabo sofisticadas operaciones de fraude en línea dirigidas a víctimas de todo el mundo.

Los Ming fueron una de las familias más poderosas del estado de Shan, en Myanmar. La organización dirigió centros de estafa en la modesta Laukkai, que albergaba a al menos a 10.000 trabajadores. El complejo más notorio era conocido como Crouching Tiger Villa, donde los trabajadores eran golpeados y torturados rutinariamente.

