19 de octubre 2025 - 13:00

Cuáles son las joyas que se robaron en el Museo Louvre y cuánto valen

El histórico edificio cerró sus puertas de forma excepcional mientras se investigan los hechos.

El museo del Louvre sufrió un robo millonario

La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó que el robo ocurrió "esta mañana durante la apertura", y la cuenta oficial del Louvre anunció que "permanecerá cerrado hoy por motivos excepcionales".

Los ladrones forzaron vitrinas en la galería Apolo y huyeron en varias motos, ejecutando la operación en apenas siete minutos. Según el Ministerio del Interior francés, la precisión con la que actuaron indica que era un equipo que había estudiado previamente el museo.

La policía acordonó el museo, evacuó a los visitantes y cerró calles cercanas. No se reportaron heridos, aunque testigos describieron escenas de pánico y caos dentro de la galería.

corona-emperatriz-eugenia
La corona de la emperatriz Eugenia.

La corona de la emperatriz Eugenia.

Entre las piezas robadas se incluyen collares, broches y diademas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, exhibida en la vitrina dedicada a los soberanos franceses. Aún no se conoce un inventario exacto de los objetos sustraídos. La joya más valiosa, el diamante Régent de 140 quilates, no fue tomada.

Una de las piezas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue recuperada fuera del museo, aunque estaba rota; se trata de una corona con ocho arcos de águila de oro cincelado, decorada con 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.

