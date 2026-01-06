Cuba difundió la identidad y el rango de 32 militares muertos durante la captura de Nicolás Maduro

Hay diferentes categorías de soldados, desde reservas hasta coroneles. No detallaron qué misiones cumplían.

Cuba publicó imágenes de los fallecidos durante la captura de Maduro.

El gobierno de Cuba dio a conocer este martes los nombres, rangos y edades de 32 militares cubanos que murieron durante la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos . La difusión se produjo en el marco del duelo nacional de dos días que las autoridades decretaron por el fallecimiento de los efectivos .

Entre las víctimas figuran coroneles, tenientes, mayores, capitanes y soldados de la reserva , con edades entre 26 y 60 años . Los uniformados pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior de Cuba , las dos principales estructuras de seguridad de la isla. La publicación no detalló las misiones específicas que cumplían.

Los rostros y datos personales de los 32 militares, vestidos con uniformes verde olivo, aparecieron en la página de Facebook del periodista Lázaro Alonso , quien suele actuar como vocero oficial del gobierno cubano.

El domingo , mediante un comunicado , las autoridades cubanas reconocieron las muertes de los agentes que se encontraban en la nación sudamericana como parte de convenios bilaterales .

En el texto oficial afirmaron: “Nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

Además, un decreto presidencial estableció dos días de luto nacional, lunes y martes, con banderas a media asta, cancelación de espectáculos y suspensión de eventos festivos.

La relación Cuba–Venezuela

Cuba y Venezuela mantienen una alianza económica y política de larga data, con acuerdos en múltiples áreas. Estos incluyen el sector energético, con venta de petróleo subvencionado a la isla desde 2000, y cooperación en seguridad. Sin embargo, pocas veces se informó públicamente sobre el alcance del intercambio militar o de asesorías entre ambos países.

Un perfil identificado y la reacción familiar

El lunes, el portal independiente La Joven Cuba publicó un perfil del primer teniente Yunio Estévez, de 32 años, elaborado por una periodista cercana a él.

El artículo relató aspectos de su vida personal y mostró imágenes familiares junto a sus tres hijos, desde su crianza en la provincia de Guantánamo, en el oriente del país.

Según el reporte, Estévez, especialista en comunicaciones a cargo de un departamento de seguridad personal, fue “baleado” durante el ataque. Por la noche, el texto se eliminó a pedido de la familia, indicó el medio.