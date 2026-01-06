Venezuela decretó estado de excepción: en qué consiste y por qué se diferencia del Estado de sitio

El país decidió establecer estado de excepción tras el avance de EEUU sobre su territorio. La decisión rige por 90 días y consta de puntos que lo diferencian del Estado de sitio.

Venezuela decretó el estado de excepción , luego del avance militar de EEUU sobre su territorio al detener al expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores . El nuevo marco legal, que implica un endurecimiento del control estatal, consta de una serie de características que lo diferencian del Estado de sitio .

Entre las primeras características de la medida, que rige desde el sábado 3 de enero, figuran puntos de control estipulados por el Poder Ejecutivo , detenciones preventivas y revisiones de celulares como primeras señales de su aplicación.

La norma declara el estado de conmoción exterior por 90 días, prorrogables y ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la militarización de infraestructuras críticas -incluidos los servicios públicos y la industria petroler- y la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo.

Entre esas atribuciones se encuentran la requisición de bienes, el cierre de fronteras, la restricción de la circulación y la posible suspensión de manifestaciones , dentro de un contexto de fuerte inestabilidad política e institucional.

Bajo el nuevo marco, el Estado puede detener a quienes incumplan restricciones a la circulación, participen en concentraciones no autorizadas o sean considerados sospechosos de alterar el orden público o de afectar infraestructuras sensibles ahora bajo control militar.

El gobierno interino justificó la medida como una respuesta para “proteger los derechos de la población y el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas” frente a lo que definió como una agresión externa.

La diferencia entre estado de excepción y Estado de sitio

Por su lado, el estado de sitio es un régimen impuesto por el Poder Ejecutivo y bajo la autorización del órgano legislativo correspondiente a ejecutarlo. Su instauración suele justificarse ante situaciones graves para el orden institucional (guerras, rebeliones, disturbios internos, amenazas a la seguridad nacional o conmociones sociales de gran escala).

Su concepto equivale al estado de guerra, en tanto implica la centralización del poder y la transferencia de ciertas facultades del ámbito civil al militar. Por ello, se otorgan a las fuerzas armadas o de seguridad facultades para medidas extraordinarias sin una autorización judicial previa, como detenciones, controles territoriales, restricción de libertades públicas, entre otras.

Durante el estado de sitio varias garantías constitucionales quedan en suspenso y se limitan varios derechos como la libre circulación, el derecho de reunión y la libertad de expresión.