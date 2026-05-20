En un mensaje en español, Marco Rubio propuso una "nueva relación" con Cuba en medio de la crisis y las protestas

Rubio ofreció u$s100 millones en ayuda y cuestionó al régimen cubano. El mensaje coincidió con el 20 de mayo en la isla.

El mensaje de Marco Rubio se difundió en el marco del Día de la Independencia de Cuba.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio planteó este miércoles una “nueva relación” con Cuba , en un mensaje en español dirigido directamente a la población de la isla, en el que combinó el anuncio de ayuda humanitaria con duras críticas al gobierno cubano en un contexto de crisis económica y protestas sociales .

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En una pieza difundida por el Departamento de Estado, Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump busca abrir una etapa distinta con la isla, aunque condicionada a un vínculo directo con los ciudadanos.

“Quiero contarles lo que nosotros en Estados Unidos les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor” , expresó.

También sostuvo: “El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”.

Una ayuda de u$s100 millones y acusaciones al régimen

El secretario de Estado anunció un paquete de u$s100 millones en alimentos y medicamentos, que será distribuido a través de la Iglesia católica y organizaciones humanitarias, evitando la intermediación del Estado cubano.

En su mensaje, responsabilizó al gobierno de la isla por la situación actual. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión diplomática y versiones sobre una eventual acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos en 1996.

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En paralelo, la administración de Donald Trump profundizó sanciones contra funcionarios y organismos estatales cubanos, en el marco de una estrategia de presión política y económica.

20 de mayo en Cuba: una fecha histórica atravesada por crisis, debate político y tensión con EEUU

Cuba conmemora un nuevo aniversario del 20 de mayo en medio de apagones masivos, escasez de combustible, protestas sociales y mayor presión de sanciones estadounidenses, en un contexto donde la fecha vuelve a instalar discusiones sobre independencia, soberanía y la relación con Washington, en paralelo al mensaje político de Marco Rubio.

La jornada llega en un escenario de colapso energético y deterioro social, con cortes de luz que alcanzan hasta 22 horas en distintas regiones, falta de gas licuado y dificultades de abastecimiento que impactan en la vida cotidiana. A esto se suma el endurecimiento de las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump, junto al efecto regional de la crisis energética tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que redujo el suministro subsidiado de petróleo a la isla.

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En ese contexto, se multiplicaron protestas, cacerolazos y escenas de población cocinando con leña, reflejo del impacto directo de la crisis en la vida diaria.

Sanciones, bloqueo y respuesta de La Habana

Las medidas incluyen restricciones financieras, congelamiento de activos y limitaciones migratorias para dirigentes y sus familias, bajo argumentos de seguridad nacional y violaciones de derechos humanos.

Desde la embajada de Cuba en Estados Unidos, rechazaron las declaraciones de Marco Rubio y lo acusaron de justificar una política de agresión.