A casi un mes de los terremotos en Venezuela, buscan rescatar a dos personas que podrían seguir con vida

Rescatistas detectaron presuntas señales de vida de una mujer y una adolescente en un edificio derrumbado en el estado Vargas, aunque no descartan un falso positivo.

Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, estado Vargas.

A casi un mes de los terremotos que sacudieron Venezuela, un operativo de rescate reavivó la esperanza tras la detección de presuntas señales de vida en un edificio colapsado de Caraballeda . Los equipos trabajan para confirmar si una mujer y una adolescente permanecen con vida.

Las señales corresponderían a dos integrantes de un grupo familiar de cinco personas que vivía en el edificio colapsado. Según trascendió, la adolescente, de entre 14 y 16 años, sería quien presenta el estado de salud más delicado , de confirmarse que ambas personas permanecen con vida.

En una actualización difundida este jueves por la mañana por el periodista Seir Contreras , quien sigue de cerca el operativo, se indicó que los equipos de rescate consideran que "las probabilidades de vida son altas. Serían dos personas con vida, femeninas, de entre 14-16 y 25-30 años" .

Sin embargo, también se aclaró que todavía existen versiones contrapuestas sobre las señales detectadas y que permanece abierta la posibilidad de un falso positivo: "Cabe aclarar que algunas versiones dejan abierta la posibilidad de un falso positivo. Hay versiones encontradas. Nos corresponde esperar. Son los familiares y rescatistas voluntarios quienes adelantan las labores de rescate. Personal médico aguarda para el posible traslado" , concluyó Contreras.

La posibilidad de hallar sobrevivientes mantiene en vilo a familiares y voluntarios que participan del operativo.

Mientras avanzan las tareas para remover los escombros, familiares y rescatistas voluntarios continúan trabajando en el lugar con la expectativa de confirmar si efectivamente hay sobrevivientes.

Al mismo tiempo, personal médico permanece preparado para intervenir en caso de que las dos personas sean halladas con vida y necesiten un traslado de urgencia. Por el momento, los equipos mantienen las labores de rescate y piden prudencia hasta obtener una confirmación definitiva.

Terremotos en Venezuela: los muertos subieron a casi 5.400 y se estima la entrega de 14.000 viviendas hasta 2027

La cifra de víctimas fatales por los terremotos que golpearon Venezuela continúa en aumento y ya alcanzó las 5.398 personas, mientras el Gobierno impulsa un plan de reconstrucción que prevé la entrega de 14.000 viviendas hasta 2027. Además, una iniciativa ciudadana contabiliza casi 29.500 desaparecidos.

En cuanto a la reconstrucción de la infraestructura afectada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó u$s346 millones. YH

El nuevo balance fue confirmado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien informó además que el número de damnificados ascendió a 17.907, frente a los 17.265 registrados en el parte anterior. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó u$s346 millones para colaborar con la recuperación de la infraestructura afectada. Como parte de ese plan, la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió entregar 4.000 viviendas antes de fin de año y otras 10.000 durante 2027.

En tanto, el Gobierno venezolano convocó a familiares de posibles víctimas a participar de pruebas de ADN para avanzar en la identificación de los fallecidos. El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) explicó que el procedimiento permitirá comparar perfiles genéticos y brindar certezas a quienes aún buscan a sus seres queridos tras la tragedia.