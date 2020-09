La prensa estadounidense amonesta a Trump y Biden por el debate

“Trump marca la pauta para el peor debate presidencial que se recuerde”, “El debate fue una pesadilla y un resumen apropiado de la presidencia de Trump”, o “Trump no mostró respeto por los límites de tiempo, la decencia humana o la verdad”, son algunas de las consideraciones del medio en sus notas de opinión de este miércoles.

Para The New York Times, “en un caótico intercambio de 90 minutos, los dos principales candidatos expresaron un nivel de desprecio mutuo inaudito en la política estadounidense moderna”.

“Un momento épico de vergüenza nacional”, tituló el sitio especializado Politico, que agregó que “fue un espectáculo épico, un nuevo mínimo en la política presidencial, una nueva marca de agua en la vergüenza nacional”.

“Es difícil imaginar cómo la velada pudo haber sido más irrespetuosa para los votantes, o una visión más vergonzosa del estado de la cultura política estadounidense en un momento en que la reputación del país en el mundo ya se encuentra bajo un severo desafío”, subrayó.

The Wall Street Journal calificó de “espectáculo deprimente” al debate en su editorial. “Nadie esperaba un debate entre Lincoln y Douglas, pero ¿tenía que ser una pelea de World Wrestling Entertainment? Lo que puede ser injusto para los luchadores, que son más presidenciales de lo que sonaron Donald Trump o Joe Biden”, señaló.

La cadena CNN consideró que con el primero de tres encuentros entre los dos candidatos “China y otros opositores de la democracia fueron los ganadores”.

“Durante mucho tiempo los debates han sido una destilación eficaz de la combinación de desempeño y política requeridos no solo para ser elegido presidente, sino también para hacer bien el trabajo. Como amo tanto la política, fue profundamente decepcionante ver la debacle (…) No me hizo enojar. Me entristeció. Porque la política es, y tiene que ser, mejor que esto”, escribió Chris Cillizza, editor general de CNN, en otro artículo de opinión.