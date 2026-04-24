Gustavo Petro viajó a Venezuela y tuvo su primer encuentro con Delcy Rodríguez

Los desafíos fronterizos volvieron a reunir en una agenda común a ambos países. Es la primera visita oficial de un mandatario que recibe Rodríguez como presidenta encargada.

En medio del proceso de estabilización política -custodiada por los EEUU - que lleva adelante Venezuela a través de su presidenta encargada Delcy Rodríguez , el mandatario de Colombia Gustavo Petro realizó este viernes una visita oficial con un fuerte componente simbólico. El encuentro ocurrió en el palacio de Miraflores, en Caracas, en donde también estuvo el canciller local, Yván Gil.

En sus redes sociales, el mandatario colombiano remarcó el encuentro con "la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez para trabajar temas claves como seguridad, defensa, relaciones bilaterales, comercio y asuntos de frontera entre los países hermanos". Ambas naciones, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros , presentaban una urgencia común: el crecimiento de los focos de violencia armada en la región selvática del Catatumbo , en donde conviven extensiones de cultivos de coca y las milicias del Ejército de Liberación Nacional.

Para Delcy Rodríguez es un importante respaldo diplomático, dado que l a visita de Gustavo Petro es la primera de un presidente a su país desde que asumió interinamente, en enero de este año y tras el secuestro a Nicolás Maduro . La mandataria venezolana había realizado una visita oficial a Granada , el pasado 9 de abril, y tenía programado un encuentro previo con Petro -en el mes de marzo- en el puente Atanasio Girardot, pero esa reunión tuvo una suspensión de último momento.

La coyuntura de Colombia y Venezuela tuvieron esta semana novedades en torno a su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó este miércoles que su país que pagó la “totalidad de la deuda” que tenía con el F MI por una Línea de Crédito Flexible (LCF) de u$s5.400 millones que fue solicitada en 2020 por la pandemia de COVID-19.

“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno de Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores”, expresó Petro en X. “Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI y eso ha hecho que nuestras conversaciones con el Fondo Monetario sean en otros términos, en otro lenguaje y en otras formas”, señaló el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante un foro en Bogotá.

Por su parte, este miércoles Delcy Rodríguez confirmó una comunicación directa con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para que le permita acceder a los fondos que el país mantiene en el organismo multilateral. "Son u$s5.000 millones que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”, sostuvo Rodríguez durante un acto en el estado Falcón.

Esos fondos corresponden a Derechos Especiales de Giro (DEG). La funcionaria, que lleva adelante una política de captación de activos venezolanos congelados en el exterior, planteó que esos recursos serían clave para apuntalar la recuperación económica, con foco en servicios básicos y estabilidad macro. En ese sentido, aseguró que su administración cuenta con “proyectos muy claros” orientados a estabilizar la moneda, recomponer ingresos y reactivar áreas críticas, aunque evitó detallar medidas concretas.