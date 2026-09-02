Donald Trump dijo que Venezuela "todavía no está preparada" para celebrar elecciones tras el histórico acuerdo petrolero

El mandatario norteamericano respaldó la gestión de Delcy Rodríguez y aseguró que Washington espera avanzar “pronto” hacia un proceso electoral. Sus declaraciones se conocieron tras la firma de millonarios acuerdos energéticos y en medio de nuevas negociaciones con la oposición.

Trump dijo que Venezuela "todavía no está preparada" para celebrar elecciones tras el histórico acuerdo petrolero.

El presidente de EEUU , Donald Trump , afirmó que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones , luego de que Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez avanzaran en un histórico acuerdo para ampliar la participación estadounidense en la industria petrolera venezolana.

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“No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, sostuvo Trump ante la prensa en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense agregó que espera que el proceso pueda concretarse “pronto”.

En Caracas, Rodríguez coincidió en que habrá elecciones, aunque condicionó su realización a que el país esté preparado. “No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió durante una conferencia de prensa posterior a la firma de los acuerdos energéticos.

Las declaraciones se produjeron después de que EEUU y Venezuela concretaran una serie de convenios vinculados con la explotación de hidrocarburos y otras áreas estratégicas de la economía.

El secretario de Energía de EEUU , Chris Wright , supervisó en Caracas la firma de acuerdos con compañías multinacionales como Chevron y Eni , que operarán distintos bloques petroleros bajo nuevos contratos de producción.

El mandatario norteamericano respaldó la gestión de Delcy Rodríguez y aseguró que Washington espera avanzar “pronto” hacia un proceso electoral.

Trump había anunciado la semana pasada un acuerdo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, mediante el cual EEUU tendrá una participación mayoritaria en la explotación de 17 yacimientos venezolanos, que concentran cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El entendimiento generó críticas de sectores que consideran que el gobierno de Trump prioriza el acceso al petróleo venezolano por encima de la democratización del país.

Durante su visita al Palacio de Miraflores, Wright afirmó que los acuerdos permitirán atraer miles de millones de dólares en inversiones y generar nuevos puestos de trabajo. Según el funcionario, el objetivo es contribuir a la “paz”, las “oportunidades” y la “prosperidad” de Venezuela.

Wright también aseguró que la producción petrolera venezolana, actualmente estimada en 1,2 millones de barriles diarios, podría superar los dos millones de barriles diarios para finales de esta década.

Rodríguez, por su parte, destacó que el entendimiento permitirá avanzar en nuevas exploraciones y ampliar la producción. “Cuando yo hablo de incrementar producción, hablo del bienestar del pueblo venezolano”, sostuvo.

“Estamos hablando del futuro de Venezuela y hoy también hemos suscrito acuerdos de exploración. Entramos en una nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades para Venezuela”, agregó.

Además de los convenios petroleros, el gobierno venezolano firmó acuerdos con GE Vernova para avanzar en la reparación y recuperación de parte de la red eléctrica nacional.

Nueva ronda de negociaciones con la oposición

En paralelo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó que dentro de aproximadamente diez días habrá una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno interino venezolano y sectores de la oposición.

“La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días”, afirmó Rubio en declaraciones a la radio de Fox News.

El gobierno de Rodríguez y un sector de la oposición mantuvieron en agosto su primer ciclo de diálogo, impulsado por Washington, con el objetivo de avanzar hacia una transición política.

Según Rubio, el proceso podría concretarse con mayor rapidez que las transiciones ocurridas en Europa del Este. Sin embargo, remarcó que una transición democrática no consiste únicamente en organizar elecciones. “Las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios”, advirtió el funcionario estadounidense.

Las conversaciones comenzaron siete meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, ocurrida el 3 de enero, tras más de 25 años de permanencia del chavismo en el poder.

El diálogo también involucró al titular del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, y a un sector opositor encabezado por la exlegisladora Dinorah Figuera. Sin embargo, de las negociaciones quedó excluida la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.