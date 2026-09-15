Caso ANDIS: Nadia Beller declarará desde Bolivia el próximo 23 de septiembre

La expareja de Fernando Cerimedo testificará por videoconferencia el 23 de septiembre ante el fiscal Franco Picardi y bajo carácter "reservado".

Nadia Beller , expareja de Fernando Cerimedo, declarará el próximo 23 de septiembre ante la Justicia argentina en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para la compra de medicamentos en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) . Su testimonio será por videoconferencia desde Bolivia y tendrá carácter "reservado" .

La abogada de 33 años, que sufrió un atentado el pasado 17 de agosto, comparecerá ante el fiscal federal Franco Picardi . Beller afirmó que conoce quién filtró los audios atribuidos al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo , en los que se habla de un supuesto esquema de coimas, y aseguró además que posee conversaciones grabadas con Cerimedo vinculadas a presuntos hechos de corrupción.

Por su estado de salud y ante la necesidad de resguardar su seguridad, se solicitó que durante la declaración participen también los fiscales bolivianos que investigan el atentado que sufrió. En esa causa, Cerimedo fue acusado por un presunto intento de femicidio y permanece detenido.

Picardi presentó el pedido formal para citar a Beller ante la autoridad central de Bolivia a través de la Cancillería argentina y requirió que representantes del Ministerio Público de ese país la acompañen durante la videoconferencia.

La decisión de convocarla se conoció luego de que la diputada Marcela Pagano pidiera que Beller fuera citada "con carácter urgente" en el expediente que investiga las presuntas irregularidades en la ex ANDIS.

Beller ya había sido convocada para declarar el 26 de agosto, aunque aquella audiencia fue suspendida luego de que solicitara ser considerada testigo protegida.

Según lo previsto para aquella declaración, la abogada iba a aportar información sobre distintos supuestos hechos de corrupción, entre ellos presuntos sobreprecios en la distribución de combustible, la conformación de un equipo policial que habría dependido de Cerimedo y supuestos pagos a legisladores para conseguir la aprobación de determinadas leyes.

Su testimonio también podría aportar elementos sobre el origen y la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo, uno de los puntos bajo investigación dentro de la causa por las presuntas maniobras en la ex Agencia Nacional de Discapacidad.