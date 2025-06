"Desearía no estar vivo", las palabras del único sobreviviente del vuelo Air India

Vishwash Ramesh es el único sobreviviente de la tragedia aérea del avión de la aerolínea Air India donde fallecieron 279 personas . A una semana del incidente, el hombre de 40 años volvió a hablar de lo ocurrido y dejó una dolorosa frase a sus amigos: "Desearía no estar vivo".

Es que en el mismo trágico vuelo también viajaba Ajay - hermano del hombre sobreviviente - quién murió inmediatamente luego de que el avión colapsara. “Perdí a mi hermano ante mis propios ojos. Así que ahora pienso constantemente por qué no pude salvar a mi hermano”, sentenció.

“Perdí a mi hermano ante mis propios ojos. Así que ahora pienso constantemente por qué no pude salvar a mi hermano”, dijo el hombre durante una entrevista, y reconoció que “es un milagro” haber sobrevivido. “Estoy bien físicamente, pero me siento fatal por no haber podido salvar a Ajay”, insistió.

video avion india El momento del accidente del avión de Air India.

Actualmente se recupera en Diu, su pueblo natal ubicado en la costa este de India, donde junto a Ajay administraba un negocio familiar de pesca con dos barcos. Ambos regresaban a Inglaterra luego de una pausa en la temporada de pesca. Vishwash ansiaba reencontrarse con su esposa Hiral y su hijo de cuatro años, residentes en Leicester.

El recuerdo del momento del impacto

Sobre el momento del impacto, el sobreviviente recordó: “Sentí como si algo se hubiera atascado y las luces comenzaran a parpadear”, relató Vishwash sobre los segundos previos al accidente. Luego, agregó: “Me di cuenta de que nos íbamos a pique”. El piloto, capitán Sumeet Sabharwal, de 55 años, emitió una llamada de emergencia desesperada:

Según su testimonio, la aeronave dejó de ganar altitud y pareció planear brevemente antes de estrellarse contra un edificio. “Después pareció acelerar antes de estrellarse repentinamente contra un edificio y explotar. Todo estaba visible ante mis ojos cuando ocurrió”, narró.

sobreviviente india Vishwash caminando minutos después de haberse accidentado. @mediavenir

El hombre de 40 años despertó entre restos, se desabrochó el cinturón de seguridad y logró arrastrarse por una abertura en el fuselaje destruido. “Donde caí estaba más cerca del suelo y también había espacio. Cuando mi puerta se rompió vi que había espacio. Usé una de mis piernas para empujar por ella y salí a rastras”, explicó.

Entre los escombros de una Facultad de Medicina donde se estrelló el avión, Vishwash fue visto intentando regresar a buscar a su hermano. Los rescatistas lo detuvieron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Civil, ubicado a menos de dos kilómetros del lugar, donde inició su recuperación.