Difunden el video que grabó el agente de ICE en los momentos previos al asesinato de una mujer en EEUU

Un video previo a la muerte de la mujer disparada por ICE circuló en las redes sociales. Allí se la ve hablando a cámara mientras estaba acompañada de su esposa.

Un video filmado por el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU que disparó fatalmente a una mujer en Minneapolis fue conocido en las últimas horas. La grabación muestra los momentos previos a los disparos contra la ciudadana Renee Good , quien fue atacada desde auto.

El viernes se conoció el caso de Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, que fue asesinada por un agente de ICE durante un operativo en la vía pública.

Al respecto, el vicepresidente JD Vance comentó en X que el agente había actuado en defensa propia mientras autoridades locales insistieron en que la mujer no representaba ningún peligro.

El video de 47 segundos, obtenido por el medio Alpha News con sede en Minnesota, muestra Good sentada detrás del volante de su automóvil y hablando con el oficial. La mujer estaba acompañada de su esposa al momento de bloquear la carretera para impedir el trabajo de ICE.

La administración del presidente Donald Trump dijo al respecto que Good intentó atropellar al oficial de ICE en un acto de "terrorismo doméstico".

El video comienza con el agente bajando de su coche para grabar el vehículo y la matrícula de Good mientras camina alrededor de su camioneta: "Está bien, amigo. No estoy enojada con vos", dijo la mujer al respecto.

Su esposa, Becca Good, estaba de pie en la calle grabando la interacción con su celular mientras le dijo al agente: "No te preocupes, no cambiamos la matrícula todas las mañanas. Será la misma cuando vengas a hablar con nosotras más tarde".

renee good asesinada por ice Imágenes sensibles. El momento previo al asesinato de Renee Good. Alpha News

Además, añadió: "¿Querés venir por nosotras? Te digo que vayas a buscarte algo de comer, grandullón". El oficial que disparó contra Good es Jonathan Ross, un veterano agente de ICE, mientras tanto la víctima como su esposa habían acudido al lugar del operativo en una muestra de apoyo a los vecinos.

"Teníamos silbatos. Ellos tenían armas", dijo Becca. Otros clips previos de la escena muestran que la camioneta todoterreno marrón se estrelló contra el costado de la carretera después de que el agente le disparó a la mujer.

Las autoridades federales informaron que el agente resultó herido y recibió atención médica en el hospital, mientras que el FBI está investigando el incidente, indició CNN.

Un agente de ICE mató a una mujer en un operativo: quién era Renee Good, la víctima del ataque

Good murió cuando un agente del ICE disparó contra su vehículo durante un enfrentamiento la mañana del miércoles. La víctima intentó usar su auto como arma para atropellar a un agente antes de que este abriera fuego, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La mujer recibió varios disparos por parte del agente de ICE, confirmó su madre Donna Ganger, y murió a pocas cuadras de su casa en las Ciudades Gemelas, donde residía con su pareja.

La madre de Good relató al Minnesota Star Tribune que la familia recibió la notificación del fallecimiento en la mañana del miércoles. “Es una estupidez que la mataran”, lamentó, señalando que su hija “probablemente estaba aterrorizada” por la situación que vivió con los efectivos en el lugar.