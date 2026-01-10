"Desastre": demócratas alertaron a Marco Rubio por una posible ofensiva militar en México + Seguir en









Un grupo de legisladores de la Cámara baja estadounidense cuestionó la posibilidad de iniciar acciones militares en territorio mexicano.

Legisladores demócratas enviaron una carta al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para rechazar la amenaza de una intervención militar en México.

Un conjunto de 75 congresistas demócratas envió este sábado una misiva al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que expresaron su rechazo contundente ante cualquier iniciativa que implique una intervención militar en México.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La carta, difundida públicamente este sábado, se conoció después de que el presidente Donald Trump dijera en una entrevista que planea operaciones terrestres contra los cárteles del narcotráfico, en un contexto de presión sobre redes criminales tras acciones militares recientes en Venezuela.

Los legisladores advirtieron que una intervención armada en territorio mexicano sería un “desastre” que pondría en riesgo la soberanía de México y las relaciones bilaterales, y señalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum ha fortalecido la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado.

Cooperación versus confrontación En la carta, los demócratas destacaron que México ha intensificado sus esfuerzos conjuntos con Estados Unidos, y advirtieron que una acción unilateral podría socavar décadas de trabajo coordinado contra redes de narcotráfico, programas de fortalecimiento del Estado de derecho y medidas contra la corrupción.

Los firmantes, entre ellos los representantes Joaquín Castro, Gregory W. Meeks y Greg Stanton, hicieron hincapié en los impactos económicos y sociales que podría tener cualquier enfrentamiento bélico. Citando datos del sector privado, resaltaron que la inversión estadounidense en México superó los 14.500 millones de dólares en 2025, y que más de cinco millones de empleos en EE.UU. dependen del comercio bilateral.

Además, los legisladores consideraron que una ofensiva militar unilateral comprometería los resultados alcanzados en años de políticas conjuntas para interrumpir las cadenas de suministro de drogas, programas de justicia y cooperación policial entre ambos gobiernos. La misiva también subrayó que desde que Sheinbaum asumió en octubre de 2024, México ha fortalecido sus capacidades de inteligencia contra el crimen, ha logrado una reducción en los niveles de homicidio y ha llevado a cabo los mayores decomisos de fentanilo registrados en la historia del país. Los congresistas concluyeron señalando que cualquier operación dentro de México sin consentimiento oficial destruiría la confianza y entorpecería la cooperación, al tiempo que podría dificultar aún más la lucha contra el narcotráfico en las comunidades de ambos países.