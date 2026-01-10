Donald Trump afirmó que Irán "mira hacia la libertad" y aseguró que EEUU está listo para ayudar + Seguir en









El presidente de Estados Unidos declaró en un momento de alta conflictividad regional, con reclamos sociales, acusaciones cruzadas y señales de endurecimiento diplomático.

El pronunciamiento de Trump se dio en plena escalada interna en Irán y con acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se pronunció este sábado sobre la situación en Medio Oriente con un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que aseguró que Irán estaría “mirando a la libertad como nunca antes” y afirmó que el país norteamericano está listo para intervenir.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Irán está mirando hacia la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", escribió Trump, en un tono enfático y con mayúsculas, una marca habitual de sus comunicaciones públicas.

Embed Protestas en Irán: el líder supremo advirtió que "no cederá ante los manifestantes" El mensaje publicado por el mandatario se difundió en medio de una creciente ola de protestas en la República Islámica y de una escalada discursiva entre Washington y Teherán.

Las manifestaciones, que comenzaron por el malestar económico y el alto costo de vida, derivaron en consignas directas contra el sistema teocrático chiita, con miles de personas movilizadas en Teherán y otras ciudades al grito de “muerte al dictador”. El escenario representa uno de los desafíos más serios para el régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Frente a ese contexto, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, endureció su postura y advirtió que “la República Islámica no cederá ante los manifestantes”, a quienes acusó de actuar como “mercenarios de potencias extranjeras”. En un discurso transmitido por la televisión estatal, Jamenei apuntó de forma directa contra Trump, a quien calificó como “el arrogante”, y lo responsabilizó por la muerte de más de mil iraníes, en referencia al conflicto reciente con Israel y la participación militar estadounidense.

En paralelo, las autoridades iraníes bloquearon el acceso a internet en todo el país, cancelaron vuelos y restringieron las comunicaciones, en un intento por contener la protesta social y aislar al país del exterior, mientras se multiplicaban los reportes de disturbios, incendios, represión y víctimas fatales.