10 de enero 2026 - 17:32

Donald Trump afirmó que Irán "mira hacia la libertad" y aseguró que EEUU está listo para ayudar

El presidente de Estados Unidos declaró en un momento de alta conflictividad regional, con reclamos sociales, acusaciones cruzadas y señales de endurecimiento diplomático.

El pronunciamiento de Trump se dio en plena escalada interna en Irán y con acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos.

"Irán está mirando hacia la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", escribió Trump, en un tono enfático y con mayúsculas, una marca habitual de sus comunicaciones públicas.

Protestas en Irán: el líder supremo advirtió que "no cederá ante los manifestantes"

El mensaje publicado por el mandatario se difundió en medio de una creciente ola de protestas en la República Islámica y de una escalada discursiva entre Washington y Teherán.

Las manifestaciones, que comenzaron por el malestar económico y el alto costo de vida, derivaron en consignas directas contra el sistema teocrático chiita, con miles de personas movilizadas en Teherán y otras ciudades al grito de “muerte al dictador”. El escenario representa uno de los desafíos más serios para el régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Frente a ese contexto, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, endureció su postura y advirtió que “la República Islámica no cederá ante los manifestantes”, a quienes acusó de actuar como “mercenarios de potencias extranjeras”. En un discurso transmitido por la televisión estatal, Jamenei apuntó de forma directa contra Trump, a quien calificó como “el arrogante”, y lo responsabilizó por la muerte de más de mil iraníes, en referencia al conflicto reciente con Israel y la participación militar estadounidense.

En paralelo, las autoridades iraníes bloquearon el acceso a internet en todo el país, cancelaron vuelos y restringieron las comunicaciones, en un intento por contener la protesta social y aislar al país del exterior, mientras se multiplicaban los reportes de disturbios, incendios, represión y víctimas fatales.

