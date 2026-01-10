Nicaragua liberó presos políticos en el aniversario del Gobierno, en medio de presiones de EEUU + Seguir en









La excarcelación de decenas de detenidos se produjo mientras Washington endurece su discurso contra el régimen y reclama la liberación de más opositores.

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la excarcelación de detenidos en el aniversario de su gestión, mientras Estados Unidos reclama la liberación total de los presos políticos.

El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de decenas de personas detenidas, entre ellas presos políticos, con motivo del 19° aniversario del Ejecutivo en el poder.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje oficial que presentó las excarcelaciones como un gesto de “encuentro, paz y convivencia”, aunque sin detallar el número total ni las identidades de los liberados. Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos confirmaron que entre los excarcelados hay opositores al régimen.

Liberaciones parciales y reclamos por libertad plena Organizaciones civiles y medios locales informaron cifras dispares: algunas estimaciones hablan de al menos 30 presos políticos liberados, mientras que otros mecanismos de monitoreo confirmaron entre 19 y 20 casos. Activistas advirtieron que las excarcelaciones deben ser plenas, sin controles policiales posteriores ni condicionamientos.

Entre los liberados figura el pastor evangélico Rudy Palacios, detenido desde julio de 2025 y por cuya situación Estados Unidos había reclamado públicamente, luego de que las autoridades nicaragüenses lo acusaran de conspiración y de intentar un golpe de Estado.

La medida se conoció un día después de que la embajada estadounidense en Managua recordara que más de 60 personas continúan detenidas o desaparecidas por motivos políticos en el país. El mensaje se dio en paralelo a declaraciones del presidente Donald Trump, quien celebró recientes liberaciones de opositores en Venezuela y las vinculó con una señal de distensión política.

Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad! — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) January 9, 2026 Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, las críticas se intensificaron este sábado. En un comunicado difundido en redes sociales, Washington calificó al gobierno nicaragüense como una "dictadura", cuestionó la permanencia de Ortega en el poder y sostuvo que reprimir la disidencia no anula las aspiraciones democráticas de la sociedad nicaragüense. En tanto, espacios opositores celebraron las liberaciones como un avance parcial, aunque insistieron en que persisten decenas de detenciones arbitrarias y reclamaron que la comunidad internacional mantenga la presión diplomática.