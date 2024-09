Dominique Pelicot: "Soy un violador, como todos los que están en esta sala"

Gisèle Pelicot "no merecía eso", afirmó el principal acusado en el proceso. "Pido perdón aunque esto no sea algo aceptable", agregó. La presencia este martes de Pelicot en el tribunal generó expectación, después de que se ausentara del proceso más de una semana debido a problemas de salud. Su primer interrogatorio estaba previsto el pasado martes, pero desde el día anterior se ausentó del juicio por enfermedad, obligando al presidente del tribunal a modificar el programa y decretar varias suspensiones.

Principio de la causa

Este caso, que ha horrorizado a Francia, salió a la luz por casualidad cuando su marido, Dominique Pelicot, de 71 años, fue sorprendido en 2020 en un centro comercial filmando bajo las faldas de las clientas.

Los investigadores encontraron entonces en sus computadoras, discos duros y llaves USB, casi 4.000 fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban. "Mi mundo se derrumba, todo se derrumba, todo lo que construí hace 50 años", aseguró Gisèle al recordar los momentos a través de las fotografías.

En la imagen, "estoy inerte, en mi cama y están violándome. Son escenas bárbaras", relató ante los cinco magistrados sobre las violaciones organizadas por el padre de sus tres hijos. Ese mismo día, la víctima rechazó ver los videos hallados por los investigadores sobre las alrededor de 200 violaciones que sufrió, primero en la región de París y luego en el sur de Francia, hasta 2020.

"Me tratan como una muñeca de trapo", "me pregunto cómo aguanté", aseguró, estimando que fue "sacrificada en el altar del vicio". Con angustia y tristeza agregó que "el cuerpo está caliente, no frío, pero yo estoy muerta en mi cama".

La declaración de la hija del principal acusado

En el marco del juicio contra su padre Dominique Pelicot, la hija del imputado declaró ante un tribunal francés y sentenció: "Es uno de los mayores criminales sexuales de los últimos 20 años".

"¿Cómo puede una reconstruirse cuando lo sabe?", se preguntó Caroline Darian, hija del principal acusado. Tras conocer lo ocurrido, Caroline cambió su nombre a dicho pseudónimo para escribir el libro "Dejé de llamarte papá".

La mujer prestó declaración durante aproximadamente unos 20 minutos en el tribunal de Aviñón, ubicado en el sur de Francia. Las autoridades de dicho juzgado llevarán a cabo el juicio contra Dominique y otros 50 hombres hasta el 20 de diciembre, acusados por violación con agravante.

En su testimonio, la hija de Dominique también recordó cómo su vida "cambió" el 2 de noviembre de 2020, cuando conoció los hechos. Su madre, a quien los policías acababan de explicarle que había sido víctima de violaciones durante años, la llamó para contárselo. "Mi madre me dijo: 'He pasado casi todo el día en la comisaría. Tu padre me drogaba para violarme con desconocidos. He tenido que ver fotos".

Tras haberse enterado, Caroline Darian llamó a sus hermanos y declaró que estaban indefensos, lloraban y no comprendían lo que estaba sucediendo. "Estamos sufriendo, un dolor que no se lo deseo a nadie", afirmó entre lágrimas. Un día después, el 3 de noviembre de 2020, la policía de Carpentras, procedió a explicarle a los tres hermanos que "entre 30 y 50" hombres violaron a Gisèle Pelicot durante más de 10 años.

"Todas somos Gisèle"

El mediático proceso en su contra se ha convertido en un símbolo del uso de drogas para cometer agresiones sexuales, práctica conocida como sumisión química, y relanzó en Francia el debate sobre la cuestión del consentimiento. Al grito de "todas somos Gisèle", 10.000 personas manifestaron el fin de semana en Francia en apoyo a la principal víctima, que rechazó al inicio del juicio que este se celebrara a puerta cerrada.