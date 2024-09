Juicio por violaciones en Francia: las pistas que el acusado había dado antes de ser descubierto

"Son acusaciones basadas únicamente en conjeturas", denunció su abogada, Béatrice Zavarro. Sin embargo y tras este primer episodio, el agresor también fue imputado por un intento de violación en Seine-et-Marne que sucedió en 1999.

En este segundo caso, la Justicia pudo encontrar ADN de Dominique en la escena. Ante este descubrimiento, el hombre reconoció los hechos, aunque negó ante los investigadores haber utilizado un arma para llevar a cabo el ataque.

Una de las primeras expertas en declarar fue la psicóloga Marianne Douteau, quién puso el foco sobre el carácter "colérico" del atacante. “La sexualidad del señor Pélicot refleja su personalidad: es ordinaria en público, pero dentro de su relación de pareja es obsesiva, como en asuntos como el intercambio de parejas, al que se oponía su esposa y cuya carencia compensaba con el uso de foros pornográficos”, sentenció.

Las sospechas sobre crímenes anteriores solo aparecieron cuando la policía comenzó a investigar el caso el 2 de septiembre de 2020. En ese entonces, el imputado fue sorprendido por las autoridades grabando por debajo de la falda de varias mujeres con su teléfono en un supermercado

Esta no era la primera vez que Dominique mostraba este comportamiento. Anteriormente, el 31 de julio de 2010, en otro centro comercial, el hombre también fue arrestado por hechos similares utilizando una cámara oculta en un bolígrafo. Tras esto, el agresor se declaró culpable y pagó una multa de nada más que 100 euros.

La declaración de la hija del principal acusado

En el marco del juicio contra su padre Dominique Pelicot, la hija del imputado declaró ante un tribunal francés y sentenció: "Es uno de los mayores criminales sexuales de los últimos 20 años".

"¿Cómo puede una reconstruirse cuando lo sabe?", se preguntó Caroline Darian, hija del principal acusado. Tras conocer lo ocurrido, Caroline cambió su nombre a dicho pseudónimo para escribir el libro "Dejé de llamarte papá".

La mujer prestó declaración durante aproximadamente unos 20 minutos en el tribunal de Aviñón, ubicado en el sur de Francia. Las autoridades de dicho juzgado llevarán a cabo el juicio contra Dominique y otros 50 hombres hasta el 20 de diciembre, acusados por violación con agravante.

En su testimonio, la hija de Dominique también recordó cómo su vida "cambió" el 2 de noviembre de 2020, cuando conoció los hechos. Su madre, a quien los policías acababan de explicarle que había sido víctima de violaciones durante años, la llamó para contárselo. "Mi madre me dijo: 'He pasado casi todo el día en la comisaría. Tu padre me drogaba para violarme con desconocidos. He tenido que ver fotos".

Tras haberse enterado, Caroline Darian llamó a sus hermanos y declaró que estaban indefensos, lloraban y no comprendían lo que estaba sucediendo. "Estamos sufriendo, un dolor que no se lo deseo a nadie", afirmó entre lágrimas. Un día después, el 3 de noviembre de 2020, la policía de Carpentras, procedió a explicarle a los tres hermanos que "entre 30 y 50" hombres violaron a Gisèle Pelicot durante más de 10 años.