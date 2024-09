Juicio por violaciones en Francia: declaró la hija del principal acusado y brindó un escalofriante relato

Gisèle Pélicot.png Gisèle Pelicot, es la principal víctima tras haber sido violada por más de 50 hombres durante años.

Darian recordó cómo su vida "cambió" el 2 de noviembre de 2020, cuando conoció los hechos. Su madre, a quien los policías acababan de explicarle que había sido víctima de violaciones durante años, la llamó para contárselo. "Mi madre me dijo: 'He pasado casi todo el día en la comisaría. Tu padre me drogaba para violarme con desconocidos. He tenido que ver fotos".