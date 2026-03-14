Donald Trump pidió a países a que envíen buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz

Si bien no adelantó de cuáles se trataría, señaló que la medida sería sobre todo en aquellas naciones afectadas "por el intento de Irán de cerrar" el estrecho. Además, mostró su espera de que países como China y Francia también envíen barcos a la zona.

Ante la tensión en Medio Oriente, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y Trump llamó a mandar buques de guerra.

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo el sábado que muchos países enviarían buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz para la navegación, en medio de la guerra en Medio Oriente con Irán . Sin embargo, no proporcionó detalles sobre qué países lo harían.

"Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con EEUU para mantener el estrecho abierto y seguro", expresó en Truth Social.

Además, dijo que esperaba que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña y otros enviaran barcos a la zona. "Mientras tanto, EEUU bombardeará sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos y buques iraníes", aseguró.

En otra publicación en la misma red social, el mandatario amplió su postura sobre el estrecho de Ormuz y pidió que los países que reciben petróleo a través de ese paso marítimo colaboren en su protección.

“Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo a Irán , tanto militar como económicamente y en todos los demás aspectos, pero los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben cuidar ese paso, y nosotros les ayudaremos, ¡y mucho!”, escribió.

“Estados Unidos también coordinará con esos países para que todo se desarrolle con rapidez, fluidez y eficacia. Esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo, y ahora lo será: unirá al mundo hacia la armonía, la seguridad y la paz eterna”, agregó.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si algún país había accedido a enviar barcos. Por su parte, las naciones occidentales reforzaron su presencia militar en el Mediterráneo oriental durante el conflicto en Irán, centrándose en la seguridad de Chipre después de que un dron iraní impactara contra una base militar británica en la isla el 2 de marzo.

Trump declaró el jueves que EEUU estaba dispuesto a escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz para protegerlos de un ataque iraní, mientras su administración busca maneras de aliviar los altos precios del petróleo provocados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

image Trump espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña y otros envíen barcos a la zona.

Donald Trump anunció un bombardeo contra una isla petrolera de Irán y aseguró que fueron "aniquilados todos los objetivos militares"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron un bombardeo de gran magnitud contra la isla iraní de Kharg, una de las instalaciones energéticas estratégicas de la República Islámica. Además, Washington ofreció una recompensa de hasta u$s10 millones por información que conduzca al paradero del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en el marco del programa “Rewards for Justice” del Departamento de Estado.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo, bajo su orden directa, “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio”, con el que -según afirmó- fueron “aniquilados todos los objetivos militares” presentes en la isla.