Quien es Mojtaba, el hijo de Alí Jamenei que sobrevivió a los ataques de EEUU y podría sucederlo en Irán

La agencia Mehr aseguró que el hijo del ayatolá Ali Jameneí goza de buena salud y sigue involucrado en asuntos clave del país.

Teherán desmiente versiones sobre la salud de Mojtaba Jamenei.

Mojtaba Jamenei se encuentra con vida y mantiene actividad en asuntos relevantes del Estado iraní, según informó la agencia oficial Mehr News Agency. El segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, señalado por analistas como posible sucesor del Líder Supremo, fue descrito como en “plena salud” tras las crecientes especulaciones sobre su muerte en medio de la guerra de Medio Oriente.

La confirmación llegó a través de un despacho publicado por Mehr, que citó fuentes oficiales para despejar versiones sobre su estado. “Mojtaba Jameneí, el hijo del Líder Supremo, goza de plena salud”, afirmó el medio estatal. Además, agregó que el dirigente religioso está revisando “temas importantes” vinculados con la situación del país, aunque no brindó mayores precisiones.

El peso político de Mojtaba dentro del régimen Mojtaba Jamenei es considerado desde hace años una figura de peso dentro del entramado político iraní, aunque sin exposición pública formal. Diversos analistas coinciden en que ejerce influencia detrás de escena y mantiene lazos estrechos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la estructura militar más poderosa de Irán, así como con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen.

iran ayatolá Alí Jamenei.jpg El segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí mantiene influencia dentro de la estructura de poder iraní. Si bien no ocupa ningún cargo oficial dentro del gobierno, su cercanía al núcleo de poder lo ubicó reiteradamente en el centro de las hipótesis sobre una eventual sucesión del ayatolá Alí Jameneí. La posibilidad de una transición en el liderazgo iraní genera interés tanto dentro como fuera del país, especialmente en el actual contexto regional.

Los obstáculos para una sucesión dinástica Sin embargo, cualquier intento de transferencia de poder de padre a hijo enfrenta resistencias políticas y religiosas significativas. La tradición clerical chií rechaza la lógica dinástica, particularmente en un sistema que surgió tras la Revolución Islámica de 1979, que precisamente derrocó a una monarquía.

Además de esas sensibilidades históricas, existen limitaciones prácticas. Mojtaba no es un clérigo de alto rango ampliamente reconocido en la jerarquía religiosa y carece de una función institucional formal que respalde una candidatura directa al máximo liderazgo. Mojtaba Jamenei Mojtaba Jamenei es señalado por analistas como posible sucesor del Líder Supremo iraní. En el plano internacional, también arrastra antecedentes. En 2019 fue sancionado por Estados Unidos, en el marco de las medidas adoptadas por Washington contra figuras vinculadas al círculo cercano del Líder Supremo. La confirmación de que se encuentra con vida y activo políticamente se produce en un momento de alta tensión regional, en el que cualquier movimiento dentro de la estructura de poder iraní es seguido con especial atención por la comunidad internacional.