Donald Trump amenaza con demandar a la BBC por u$s1.000 millones por un documental sobre los disturbios en el Capitolio

La controversia surgió a raíz de que un especial del programa “Panorama” editó un discurso de Trump para que pareciera que él alentaba los disturbios del 6 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha amenazado con demandar a la BBC por mil millones de dólares por la edición del programa documental "Panorama" del discurso que pronunció antes de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

La BBC confirmó que ha recibido una carta de los abogados de Trump y que "responderá a su debido tiempo". The New York Times obtuvo la carta, que, según informó, exige una retractación completa del documental, una disculpa y un pago para "compensar adecuadamente al presidente Trump por el daño causado" .

Si estas condiciones no se cumplen para el viernes 14 de noviembre a las 10 p. m., hora del Reino Unido, la carta decía: “Al presidente Trump no le quedará más remedio que hacer valer sus derechos legales y equitativos, todos los cuales están expresamente reservados y no se renuncia a ellos, incluso presentando una demanda por no menos de 1.000 millones de dólares (mil millones de dólares) en daños y perjuicios”.

La controversia estalló durante el fin de semana después de que The Telegraph publicara un memorándum filtrado del exasesor del comité de Normas y Directrices Editoriales de la BBC, Michael Prescott , que sugería que “Panorama” editó un discurso de Trump para que pareciera que él alentaba los disturbios del 6 de enero. Esto resultó en las sorprendentes renuncias del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, el domingo por la noche.

El lunes, el presidente de la BBC, Samir Shah , se disculpó por la edición en una carta dirigida al comité de cultura, medios de comunicación y deporte del Reino Unido, y la calificó de “error de juicio” .

En declaraciones a Katie Razzall de la BBC tras la publicación de la carta, Shah dijo que había estado en contacto con el equipo de Trump y que estaba considerando disculparse personalmente con el presidente. Al preguntársele si Trump demandaría a la BBC, Shah dijo: “Todavía no lo sé, pero es un tipo litigioso, así que debemos estar preparados para todos los resultados”.

El memorándum de Prescott decía que “Panorama” editó el discurso de Trump para que dijera: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré con ustedes y lucharemos. Lucharemos como demonios y si no luchan como demonios, ya no tendrán un país”. Prescott escribió que Trump dijo la parte que comenzaba con “y lucharemos” 54 minutos después de “vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré con ustedes”.

Trump celebró la noticia de las renuncias de Davie y Turness el domingo por la noche, calificando a la organización de "periodistas corruptos".

"Estas son personas muy deshonestas que intentaron manipular una elección presidencial", escribió Trump. "Además de todo lo demás, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!"

En septiembre, Trump demandó al New York Times por 15 mil millones de dólares alegando difamación e injurias, demanda que fue desestimada días después por un juez. El mes pasado, volvió a presentar la demanda .