Los creadores de "South Park" hablaron de las críticas a Donald Trump: "La política se convirtió en cultura popular"

Trey Parker y Matt Stone dieron detalles de por qué se adentraron tanto en la política con la temporada actual de la serie.

Trump se ha vuelto un personaje recurrente en esta temporada de la serie.

Trey Parker y Matt Stone hablaron sobre su decisión de adentrarse en la política durante la temporada actual de South Park, que se ha centrado en el presidente de Estados Unidos Donald Trump y las políticas de su administración.

Durante una entrevista publicada el fin de semana en The New York Times, se les preguntó a los creadores del programa sobre la política de la temporada 28, que ha ayudado a generar los índices de audiencia más altos y la mayor cantidad de titulares para la serie de Comedy Central en décadas

Las razones de los creadores de South Park sobre las críticas a Trump “No es que nos hayamos vuelto políticos”, explicó Parker. “Es que la política se convirtió en cultura popular”.

Stone señaló que hablar en contra de la administración Trump comenzó a sentirse como un “tabú”, presumiblemente refiriéndose a que la administración atacaba a medios de comunicación como 60 Minutes de CBS, así como a programas nocturnos como Jimmy Kimmel Live! de ABC y Late Night with Stephen Colbert de CBS.

“Trey y yo nos sentimos atraídos por eso como moscas a la miel”, dijo Stone. “¿Ah, ahí es donde está el tabú? ¿Allá? Bien, entonces estamos allá… solo teníamos que mostrar nuestra independencia de alguna manera”.

Dicho esto, no era el plan hacer que la temporada fuera tan política como lo fue. El dúo originalmente planeó atacar a Trump en el estreno de la temporada como algo puntual (con un Trump gráficamente desnudo). Pero luego sintieron que era correcto seguir explotando esa veta para obtener más comedia. “Somos tipos muy moderados”, dijo Parker. “Nos burlamos de cualquier extremista de cualquier tipo. Lo hicimos durante años con el tema woke. Eso nos parecía hilarante. Y esto también nos parece hilarante”.