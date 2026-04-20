Donald Trump endurece su postura: no extenderá la tregua con Irán y sostiene el bloqueo de Ormuz

El presidente de EEUU puso en duda la continuidad del alto el fuego y endureció su postura, mientras crecen las tensiones diplomáticas y el impacto en los mercados energéticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió que es “muy improbable” extender la tregua con Irán si no se alcanza un acuerdo antes de su vencimiento, en un escenario de creciente tensión militar y diplomática que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y presiona sobre los precios internacionales del petróleo.

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El mandatario señaló que el cese al fuego de dos semanas, anunciado el 7 de abril, expirará el miércoles por la noche (hora del Este) , aunque inicialmente estaba previsto para el martes. “No voy a dejar que me apresuren para alcanzar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, afirmó.

Trump fue contundente sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: “No lo abriré sino hasta que se firme un acuerdo” , aseguró, al tiempo que indicó que Irán busca desesperadamente su reapertura.

En este contexto, los precios del petróleo se dispararon mientras Washington mantiene el bloqueo y la Armada estadounidense confiscó un buque con bandera iraní durante el fin de semana.

El presidente estadounidense también advirtió sobre una posible escalada: “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría” , dijo sobre la reanudación de los ataques, y agregó que si se rompe la tregua “empezarán a explotar muchas bombas” .

Donald Trump aseguró que EEUU está “ganando la guerra, por mucho"

donald trump

A través de Truth Social, Trump sostuvo que está “ganando la guerra, por mucho” y aseguró que no levantará el bloqueo. Además, afirmó que el gobierno iraní está perdiendo 500 millones de dólares diarios, una situación que calificó como insostenible.

El mandatario también cuestionó a la prensa por difundir “noticias falsas” que, según él, buscan instalar la idea de que Estados Unidos está perdiendo el conflicto.

Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi indicó que su país evaluará los próximos pasos en función del desarrollo de las negociaciones y que está considerando “todos los aspectos” del alto el fuego.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán agradecieron la mediación de Pakistán, aunque denunciaron “acciones provocadoras” y violaciones de la tregua por parte de Estados Unidos, lo que dificulta avanzar en la diplomacia.

El organismo también señaló las “amenazas y agresiones” contra buques iraníes y la existencia de posiciones contradictorias por parte de Washington.

En paralelo, Irán y Rusia coincidieron en la necesidad de mantener el alto el fuego y profundizar los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada, mientras Teherán reafirmó su disposición a garantizar el paso de buques rusos por el estrecho de Ormuz.