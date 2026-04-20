La circulación por el estrecho de Ormuz volvió a estar práctimante paralizada + Seguir en









El tránsito por el paso clave del golfo Pérsico se desplomó tras nuevos ataques y tensiones pese a la tregua.

Petroleros evitan el estrecho de Ormuz tras la escalada entre EEUU e Irán.

Luego de una nueva escalada entre EEUU e Irán durante el fin de semana, embarcaciones petroleras y gasíferas evitaron atravesar este lunes el estrecho de Ormuz. Hasta antes de la guerra, iniciada el 28 de febrero, circulaban entre el 20% y el 25% de los recursos energéticos, por el pasaje marítimo.

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A pesar de que aún sigue vigente el alto al fuego por dos semanas entre Washington y Teherán, las agresiones continuaron día tras día. Durante el sábado 18 y domingo 19, Irán disparó como "advertencia" contra embarcaciones y el ejército estadounidense se apoderó de un buque de carga iraní.

En las últimas 12 horas, un solo barco salió del golfo Pérsico a través de Ormuz mientras entraron apenas dos. En un día común previo al conflicto, hubieran circulado entre 125 y 135 buques en total.

Una breve ilusión por el fin de la guerra buque estrecho ormuz En un día habitual circulaban más de 120 buques; ahora, apenas tres movimientos en 12 horas. Reuters La guerra directa entre ambas naciones parecía terminar el viernes, cuando Irán anunció la reapertura del pasaje estratégico y más de 10 petroleros se abrieron paso. Sin embargo, apenas un fin de semana después, el panorama gira alrededor del fin del alto al fuego y con Teherán sin intenciones de volver a negociar la paz en Pakistán, debido al bloqueo que implementó EEUU en una zona cercana a Ormuz.

Durante el corto alivio por el posible final de la guerra, el precio del petróleo había bajado significativamente, además del precio de los seguros para los buques que cruzan por el punto más caliente del conflicto. Sin embargo, ese alivio duró poco. De acuerdo a fuentes del sector naviero y asegurador citadas por Reueters, las tarifas volvieron a escalar en los últimos días, ubicándose cerca del 3% del valor del buque, por encima del 2% previo.

Desde el Servicio de investigación marítima y naviera, Clarksons, advirtieron que el escenario sigue siendo inestable. “Las últimas semanas han traído varios intentos fallidos, y aunque es probable que en algún momento se alcance algún tipo de solución, el momento en que haya un avance duradero sigue siendo muy incierto”, señalaron en un informe difundido el lunes.