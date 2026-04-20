EEUU difundió el abordaje nocturno de un grupo de marines a un buque petrolero iraní + Seguir en









El Pentágono compartió un video de la operación de los marines contra el "Touska", un carguero de petróleo incautado en la madrugada por marines en rápel.

El petrolero integra una flota que conecta Irán con China y opera al margen de las restricciones impuestas por EEUU.

La cuenta oficial del Comando Central de EEUU difundió este lunes por la madrugada un video de una operación relámpago en el que marines estadounidenses descienden en rápel desde un helicóptero para capturar un petrolero iraní. La apropiación de "Touska" es parte de un grupo de operaciones para abordar y confiscar buques del país persa como parte de la llamada "operación Furia Económica".

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Según explicó el Pentágono a través de un posteo en X, el abordaje de Touska se dio luego de que Irán "ignorara durante seis horas las advertencias" del destructor de misiles guiados USS Spruance, una embarcación clave del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Luego de las múltiples amenazas, finalmente el Spruance disparó varios proyectiles contra la sala de máquinas del petrolero, dejándolo inoperable y listo para ser abordado por marines en rapel.

El Touska, un petrolero de una flota que conecta Irán con China EEUU toma el contra de buques petroleros iraníes Tras la incautación, Washington no brindó información sobre la carga del Touska, un buque de casi 300 metros, cuya inspección podría extenderse durante varios días. En ese marco, el oficial naval Charlie Brown deslizó que el contenido “justificaba el riesgo” de desafiar el bloqueo marítimo impuesto por EEUU.

El buque forma parte de una red de petroleros que conecta Irán con China, diseñada para operar por fuera de las sanciones estadounidenses, vigentes desde 2018. Estas embarcaciones suelen moverse con maniobras de bajo perfil para evitar controles internacionales y sostener el flujo de recursos estratégicos.

Según reconstruyó el Wall Street Journal, en 2025 otros dos cargueros vinculados a la misma compañía —Rahbaran Omid Darya Ship Management, bajo la órbita dE la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Irisl) — trasladaron desde territorio chino material clave para la fabricación de combustible sólido utilizado en misiles de alcance medio. En paralelo, desde Beijing siguieron de cerca el episodio. El vocero de la cancillería china, Guo Jiakun, pidió que “las partes implicadas cumplan sus obligaciones y respeten la tregua”, en un mensaje que deja entrever tanto la preocupación china por el carguero en particular, como en una nueva escalada de tensiones en el mar Arábigo.