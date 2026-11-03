Donald Trump anunció que dejará de financiar a Israel y cambiará el esquema de asistencia militar

El mandatario aseguró que acordó con Benjamin Netanyahu poner fin a los desembolsos anuales de u$s4.000 millones, aunque mantendrá el respaldo si el país lo necesita.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno dejará de entregar los fondos anuales destinados a Israel a partir de finales de 2026. Según explicó, la decisión fue acordada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , después de mantener conversaciones durante los últimos años. De todos modos, aseguró que Washington continuará dispuesto a asistir a su aliado si fuera necesario.

Durante una entrevista telefónica con el programa Fox and Friends, de Fox News, el mandatario se refirió al esquema de financiamiento que Estados Unidos mantiene con el país de Medio Oriente y confirmó que los dos gobiernos resolvieron ponerle fin. Hasta ahora, el acuerdo contemplaba desembolsos por u$s4.000 millones anuales.

"En cuanto a los pagos a Israel, 'Bibi' Netanyahu y yo habíamos acordado que le daríamos 4.000 millones de dólares al año, pero hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo" , declaró Trump durante la comunicación.

El presidente estadounidense sostuvo que Israel ya no necesita recibir ese volumen de recursos y planteó que el mecanismo de cooperación puede modificarse. En lugar de continuar con las transferencias anuales de dinero y equipamiento, Washington pasaría a ofrecerle armamento mediante operaciones comerciales.

"Ya hemos acordado que, a finales de este año, dejaremos de pagar a Israel. Ahora bien, ayudaremos a Israel si lo necesita", señaló el mandatario. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de mantener el respaldo estadounidense ante eventuales necesidades militares, aunque sin sostener el mismo esquema de financiamiento.

En otra parte de la entrevista, Trump insistió en que el monto destinado a Israel representa un gasto elevado para Estados Unidos y aseguró que el país aliado cuenta con recursos suficientes para afrontar sus necesidades de defensa.

"Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o efectivo", comentó. Y agregó: "Miren, les damos 4.000 millones de dólares en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero".

La ayuda a Israel, en el centro de la discusión política estadounidense

El anuncio también se produce en medio de una discusión interna sobre el financiamiento estadounidense a Israel. Según consignó Associated Press, Trump consideró que la asistencia económica se convirtió en un argumento de campaña para candidatos demócratas, entre ellos Abdul El-Sayed, que compite por un lugar en el Senado por Michigan.

La decisión supone un cambio en la modalidad de respaldo entre ambos países. Aunque Trump planteó que Estados Unidos dejará de realizar los pagos anuales, no descartó mantener la cooperación militar mediante la provisión de armamento y asistencia ante situaciones que lo requieran.