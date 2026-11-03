Latinoamérica ante una posible derrota de Donald Trump: qué se juega para los aliados en las elecciones de medio término

Analistas arrojaron posibles escenarios ante la posible derrota del republicano. Entre las posibilidades, se juega la asistencia financiera y seguridad, mientras otros países de la región lo ven con buenos ojos para sus propias industrias.

El resultado de los comicios podría afectar el respaldo financiero, la cooperación militar, los aranceles y la presión diplomática de EEUU hacia América Latina.

Las elecciones de medio término de EEUU comenzaron este martes y el proceso plantea una serie de interrogantes para los aliados de Donald Trump en Latinoamérica, ante una posible derrota del republicano en la composición de las Cámaras del Congreso . Mientras las encuestas dan esperanza a la presencia demócrata, la caída del mandatario podría impactar en materia financiera y militar, entre otros aspectos.

Estos comicios definirán la composición del parlamento estadounidense y se dan en un momento en que gran parte de la región está gobernada por movimientos de derecha, a la par de su unión al Escudo de las Américas, una iniciativa de la Casa Blanca.

El resultado de los comicios podría afectar el respaldo financiero, la cooperación militar, los aranceles y la presión diplomática de EEUU hacia América Latina, si bien no todos esos instrumentos dependen en la misma medida de la situación del Congreso.

“Ahora en el Gobierno, el presidente Trump prácticamente tiene rienda suelta”, aseguró a la CNN el politólogo de la Universidad de Maryland Gustavo Flores Macías , quien consideró que si la elección cambia el control de las cámaras los cambios más importantes estarían en el área comercial, de seguridad y de migración . En ese sentido, consideró que el republicano "tiene mucho margen de maniobra, pero sí sería más difícil continuar con las políticas tanto hacia América Latina como la política comercial".

Por otro lado, el analista argentino Martín Schapiro, y exsubsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (2023), indicó que “si bien institucionalmente nada debería cambiar demasiado, políticamente la exposición de Trump puede ser mayor" y lo expondría a ser más cuestionado en sus decisiones, junto a un menor margen de maniobra.

Estos comicios definirán la composición del parlamento estadounidense, en un momento en que gran parte de la región está a hacia la derecha. CgatGPT IA

Los aliados (y no tanto): el caso de la Argentina, Colombia y México

La Argentina

Entre sus aliados, Trump emitió un salvavidas económico para la Argentina, con un swap de divisas por u$s 20.000 millones, una medida criticada por algunos legisladores estadounidenses ya que no requirió una aprobación específica del Congreso.

"Argentina hoy depende de sus acreedores institucionales para sostenerse frente al pago de los vencimientos de deuda, y no podría ir al mercado como hacen todos los países y refinanciar sus vencimientos”, apuntó Schapiro al respecto.

Sin embargo, el analista aseguró que un resultado adverso no implicaría un freno a la ayuda desde un punto técnico. “No veo que haya gastos que no estén autorizados en el presupuesto. Son utilizaciones razonablemente legales del dinero (...) todo está en el ámbito de la política exterior donde la posición del Ejecutivo es fuerte”, sintetizó.

Colombia y su búsqueda de un consenso bipartidista

En el caso de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella recibió en campaña el respaldo de Trump y busca volver a ubicar al país como uno de los principales socios de seguridad de Washington. Ante su asunción, Casa Blanca anunció un plan de u$s1.000 millones a la lucha contra el “narcoterrorismo”, pero indicó en un comunicado que para ello “trabajaría con el Congreso”, sin más novedades.

“La parte más importante de esa alianza es la contraprestación que Colombia está esperando en materia de equipamiento militar y de cooperación de seguridad. La gran mayoría de eso tiene que pasar por el Comité de Apropiaciones en el Congreso”, aseguró la profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes (Bogotá) Sandra Borda.

"Argentina hoy depende de sus acreedores institucionales para sostenerse", apuntan analistas. The White House

Por ello, el control de algunas instancias legislativas puede tener un efecto importante sobre las expectativas colombianas, que ya sufrieron una negativa cuando solicitaron exenciones arancelarias tras el terremoto de agosto. La Casa Blanca anunció paquetes de ayuda humanitaria y aseguró que busca retomar una “época dorada” en las relaciones bilaterales, con eje en economía y seguridad a través de inversiones y financiamiento.

Para Borda, Bogotá es susceptible a una posible derrota del Partido Republicano porque “para que esa alianza entre los dos países se mantenga, sí es absolutamente necesario por lo menos que haya un dominio de los republicanos no solamente en el Comité de Apropiaciones, sino después en el Senado también”, consideró.

México, un posible ganador en su industria

Otros países, como México, ven con buenos ojos un posible cambio en el Congreso y un debilitamiento del Trumpismo. “Sin lugar a dudas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum esperaría un Trump menos asertivo y más necesitado de cooperación, si bien no ha sido refractaria a las posiciones estadounidenses”, expresó al respecto Schapiro.

México está especialmente expuesto a las decisiones de Washington por la enorme frontera que comparten y por la revisión en curso del T-MEC, que después de las negociaciones deberá votarse en el Congreso. En ese sentido, Flores indicó que a las industrias mexicanas las beneficiaría una mayor estabilidad arancelaria.

“Un Congreso demócrata podría moderar la política comercial y devolver al primer plano cuestiones laborales y de protección de los trabajadores en la revisión del tratado. Hay temas históricamente importantes para los demócratas, con la protección de los sindicatos o cuestiones salariales”, agregó.

El control de los demócratas también podría cuestionar el uso de fondos en operaciones militares o investigar operaciones contra carteles en México, pero no se puede asumir que ello sería suficiente para reducir la presión sobre el país vecino.