La Casa Blanca diseña la estrategia para que Donald Trump gobierne sin el Congreso si los demócratas ganan las elecciones

El equipo presidencial evalúa medidas en materia migratoria, económica y presupuestaria para mantener en marcha su agenda política. El plan está a cargo de funcionarios de alto rango y contempla posibles desafíos judiciales.

La administración de Donald Trump comenzó a diseñar alternativas para evitar que un eventual avance demócrata en las elecciones legislativas frene sus principales decisiones de gobierno . La estrategia consiste en aprovechar las atribuciones presidenciales para impulsar medidas en distintas áreas sin depender de la aprobación del Congreso, en caso de que los republicanos pierdan el control de alguna de las cámaras.

El trabajo está coordinado por funcionarios de primera línea de la Casa Blanca , entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought . Desde hace varios meses, el equipo analiza qué iniciativas puede poner en marcha el presidente mediante órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas, y cuáles podrían enfrentar obstáculos legales.

Entre los temas que forman parte de las conversaciones aparecen la política migratoria , los impuestos a las importaciones , el acceso a la vivienda y e l manejo de los recursos públicos . La intención es encontrar mecanismos que permitan mantener esas iniciativas en marcha aun cuando los legisladores demócratas tengan mayoría y puedan bloquear proyectos impulsados por el oficialismo.

Un cambio en la composición del Congreso también podría complicar la relación de Trump con el Poder Legislativo. Si la oposición consigue más bancas, tendrá mayores posibilidades de impulsar investigaciones sobre la gestión presidencial, exigir explicaciones a los funcionarios y revisar las decisiones de la administración republicana .

La Casa Blanca prepara alternativas para sostener las medidas de Trump ante un posible avance demócrata en el Congreso.

Ante esa posibilidad, el equipo legal del mandatario trabaja en posibles respuestas a los pedidos de información y las citaciones parlamentarias. Una de las herramientas que contempla es el privilegio ejecutivo , un recurso que permite mantener bajo reserva determinadas comunicaciones internas de la Presidencia.

Trump busca alternativas para sostener su agenda de gobierno. @whitehouse

Las elecciones legislativas definirán el margen de acción de Trump

La estrategia se conoce antes de las elecciones legislativas de medio término, previstas para el 3 de noviembre. En esa jornada se renovarán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. El resultado será determinante para establecer cuánto margen tendrá Trump para avanzar con su agenda durante la segunda parte de su mandato.

Aunque la Casa Blanca sostiene que busca continuar con sus objetivos de gobierno, la preparación de este plan muestra que el oficialismo también contempla un escenario de mayor resistencia política y legislativa.

"Seré el señor del veto": Trump anticipó qué hará si los demócratas ganan el Congreso

Donald Trump anticipó que recurrirá al poder de veto para frenar las iniciativas demócratas si la oposición consigue el control del Congreso en las elecciones legislativas del próximo martes. El mandatario sostuvo que bloqueará los proyectos que considere contrarios a su agenda y que, con el paso del tiempo, esaestrategia podría llevar a sus adversarios a sentarse a negociar con el Gobierno.

En una entrevista con la columnista Miranda Devine para el podcast Pod Force One, del New York Post, Trump planteó que no permitirá que los demócratas desarmen las políticas de su administración. Según explicó, si la oposición logra imponerse en ambas cámaras, comenzará rechazando sus proyectos y esperará que la falta de acuerdos genere una instancia de negociación. El Presidente dijo que espera que ese escenario no se concrete.

La advertencia ya había aparecido en sus declaraciones públicas. El 23 de octubre, al ser consultado sobre cómo trabajaría con un Congreso bajo control demócrata, Trump respondió: “Veto todo”. Luego insistió en que, tras una sucesión de rechazos, sus adversarios terminarían acercándose para alcanzar acuerdos. “Vetás, vetás, vetás, y después vienen y dicen: ¿cómo lo resolvemos?”, resumió.

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado durante los últimos dos años del mandato presidencial. Una victoria demócrata podría limitar la capacidad legislativa de Trump, bloquear proyectos oficiales y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su administración. También podría complicar la confirmación de funcionarios y jueces si la oposición obtiene el control de la Cámara alta.